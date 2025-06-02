道奇队金慧成对扬基队轰出本垒打并创个人单场4安打纪录

洛杉矶道奇队“新秀”金慧成（26岁）于1日在美国全国直播的对阵纽约扬基队的比赛中，击出包括本垒打在内的个人大联盟生涯首个单场4安打。1日，在美国加利福尼亚州洛杉矶道奇体育场举行的美国职业棒球大联盟（MLB）扬基队对道奇队的比赛，因去年世界大赛中交锋的两队再次对决而备受关注。当天作为先发第9棒游击手出场的金慧成，在第一局下半的首打席选到四坏球保送后，又在第二局下半、两人出局二垒有人的局面下，面对扬基队第二任投手布伦特•赫德里克，轰出一支两分本垒打。他将黑德里克投出的第8颗球——一颗内侧高位的四缝线快速球（时速148公里）拉打出去，球飞越右外场围栏。击球初速为时速165公里，飞行距离达126米。这是金慧成继上月15日对奥克兰运动家队击出本垒打后，时隔17天再次开轰。身为左打者的金慧成，此前因“左右打轮换制”安排，仅在对方派出右投手时才上场打击。然而，由于主力游击手穆基•贝茨脚趾受伤而获得先发机会的金河晟，从他在大联盟首次对阵的左投手赫德里克手中击出了这记畅快的本垒打。金慧成在第五局下半和第六局下半分别击出安打，并在第八局下半再添一支二垒安打，最终以4打数4安打（含1支本垒打）、2打点、3得分的成绩大放异彩。本场过后其赛季打击率也从0.366上升至0.422。金慧成在防守端同样表现抢眼。第三局上半，在无人出局、一二垒有人的局面下，他接住霍尔比特•比瓦斯的平飞球后，迅速滑垒触杀二垒跑者，完成双杀。第六局上半移防中外野的金慧成，又在中外野墙前接住阿隆•贾奇弹跳一次的击球，直接长传二垒将贾奇触杀出局。道奇队凭借马克斯•芒西的两支本垒打在内，全队共轰出5支本垒打，最终以18比2大胜扬基队。另讯，旧金山巨人队的李政厚（27岁）在客场对阵迈阿密马林鱼队的比赛中，5打数击出2支安打，时隔4场比赛再次达成单场多安打。但遗憾的是，其所在球队以0比1告负。姜泓求 windup@donga.com