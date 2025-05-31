美国防高官称“不排除裁减驻韩美军”，强调对华遏制力为优先事项

美国国防部高级官员于当地时间29日表示，为应对中国而裁减驻韩美军并重新部署至印太其他区域的方案“未被排除”。此番表态距唐纳德•特朗普政府否认《华尔街日报WSJ》关于“正研讨从韩撤军4500余人”的报道仅一周。分析认为，这实质是美方首次正式表明将裁减驻韩美军作为扩大海外驻军“战略灵活性”的环节。鉴于驻韩美军裁减可能引发包括要求盟友扩大军费分担、美国延伸威慑（核保护伞）承诺变更、重启朝美对话等半岛局势连锁反应，预计韩国“6•3大选”后的新政府将面临“特朗普账单”的课题。●美方称“驻韩美军驻扎形态将优化为确保对华遏制力”美联社29日报道，两名美国国防部高官在赴新加坡出席亚洲安全会议（香格里拉对话）的专机简报会上表示：“特朗普政府为有效遏制中国，正评估该地区所需军事部署，在此过程中不排除裁减驻韩美军。”他们强调：“对华遏制力是我们的优先事项”，“必须与韩国政府合作实现同盟现代化，并根据地区安全环境现状调整驻韩美军战备状态。”其中一名官员说明，虽未最终决定驻军规模，但驻韩美军驻扎形态将优化为“兼顾朝鲜防御与对华遏制力”。分析指出，这暗示在8月《国防战略NDS》发布前，美方正测算合理兵力规模以实现驻韩美军在区域内的灵活运用。韩政府内部有观测认为，实际裁减规模或大于《华尔街日报》争议报道的“4500余人”。另有担忧称，特朗普政府的构想可能包含驻韩美军裁减、韩国扩充对朝战斗力等同盟责任分摊扩大、现行核保护伞体系变更等半岛防务态势整体调整。驻韩美军裁减或仅是当前美政府考量的“冰山一角”。主导《国防战略》制定的美国防部政策副部长埃尔布里奇•科尔比一贯主张：海外驻军应针对中国重新部署，盟国需增加费用及责任分担。这意味着驻韩美军将聚焦对华遏制，朝鲜应对则转由韩国主导。美国国防部高官当日亦表示：“我们将授权盟国与伙伴为本土防御承担更多责任。”●或向朝鲜释放错误信号韩国政府仍坚持“撤军等事项未经韩美正式协商”。但据悉美方曾在非正式沟通中表露需扩大驻韩美军战略灵活性的立场。政府消息人士称：“待韩国政治不确定性消除后，韩美磋商预计将正式启动。目前判断美政府内部仍处于意见散发性提出的阶段。”然而有担忧指出，若驻韩美军裁减落实，可能向朝鲜释放韩美同盟松动的错误信号。另有观测认为，在今后可能重启的朝美对话中，裁减驻韩美军有可能成为协商战略。《华尔街日报》此前亦报道称，相关构想是“对朝政策非正式评估的组成部分”。