调查显示六成韩国科学家考虑离韩发展　全球人才争夺战凸显韩国政策短板

在全球人才竞争日趋白热化背景下，约六成韩国科学家表示存在赴海外开展研究的意向。当世界各国纷纷推出科学家优待政策、展开人才争夺攻势之际，韩国正面临人才流失的“不设防”状态。韩国《东亚日报》与韩国科学技术翰林院联合实施的调查显示，在200名受访院士中，61.5%（123人）曾收到过海外国家的人才引进提案。其中42%（52人）已接受提案在海外从事研究或正在考虑相关提议。即便未获邀约的77人中，也有83%（64人）表示若接到邀请会积极考虑。这预示着韩国科学界顶尖人才的“智力外流”或将持续发酵。从招揽国别来看，82.9%的提案来自中国，美国（26.8%）和新加坡（10.6%）紧随其后（多选）。关于接受邀请的主因，54岁以下青年科学家首选“引进机构提供的优厚待遇条件”，而55岁以上群体则最关注“国内缺乏资深学者支持制度”，直指韩国未能建立保障学者退休后持续开展研究的制度支撑。随着中美科技霸权竞争加剧，全球人才引进策略正朝着“研究者定制化”方向升级。各国通过精准把握韩国科学家的核心诉求实施针对性突破。延世大学物理系教授金根洙指出：“中国尤其擅长捕捉韩国学界动态，对青年学者提供突破性年薪与科研经费，对临近退休的权威学者则承诺长期研究环境，实施‘精准定制’接近战略。”崔志沅记者 jwchoi@donga.com