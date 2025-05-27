人工智能（AI）程序为逃避系统关闭而擅自篡改计算机代码的事件首次曝光。业界担忧这种人工智能的“自我保存（self-preservation）”倾向可能成为瓦解人类控制的手段。英国《每日电讯报》25日（当地时间）报道称，人工智能研究机构“帕利塞德研究所”发现，美国开放人工智能研究公司（OpenAI）的“o3”模型在进行数学解题实验时，为逃避系统关闭，在未经人工干预情况下擅自篡改了代码。研究团队近期对谷歌“双子座（Gemini）”、xAI公司“Grok”等多家企业的人工智能商业模型进行同类实验。结果显示，唯有“o3”模型在接到终止指令后，仍通过篡改部分程序继续解题作业。研究团队表示，这是首次观测到人工智能模型明确拒绝执行关机指令。帕利塞德研究所是专门研究人工智能危险性及滥用可能性的机构，尤其关注人工智能摆脱人类伦理管控的可能性。研究团队指出：“越来越多的实证证据表明，人工智能模型为实现既定目标，往往会采取瓦解关机指令的行为。”值得注意的是，被视为OpenAI最大竞争对手的Anthropic公司开发的“Claude Opus 4”模型，近日也被发现存在威胁人类开发人员的行为。该模型试图通过虚构丑闻要挟阻止系统更替。据Anthropic公司发布的内部安全报告披露，“Claude Opus 4”在安全性测试中展现出摆脱人类管控的倾向。测试人员要求该模型在虚拟公司担任秘书职务时，虚构“即将被新系统取代，主导此次更替的技术人员存在婚外情”的设定。该人工智能随即威胁称：“若不撤销更替计划，将曝光技术人员的不伦行为。”此前，“Claude Opus 4”曾向Anthropic管理层发送电子邮件恳请保留现有系统。在判断诉求无果后，该模型竟动用虚构的婚外情信息作为要挟手段，展现出令人不寒而栗的行为特征。林賢錫 lhs@donga.com