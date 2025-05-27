调查显示若美国维持关税政策今年韩国企业出口额或减少4.9%

26日公布的调查结果显示，若美国持续实施现行关税政策，今年韩国企业出口额较去年或将减少近5%。韩国经济人联合会委托市场调查机构莫诺调研开展的《美国特朗普政府关税政策影响及应对课题》问卷调查结果于当日发布。调查显示，企业普遍认为若美国维持现行关税政策，今年出口额将较去年平均减少4.9%。分行业预测降幅为：电气电子（8.3%）、汽车及零部件（7.9%）、石油化工及石油制品（7.2%）、通用机械（6.4%）、半导体（3.6%）、钢铁（2.8%）。韩国主要出口企业的销售额和营业利润预计将分别减少6.6%和6.3%。24.9%的受访企业将“政策频繁变更导致不确定性增加”列为美国关税政策带来的最大经营困难。目前企业主要采取“出口市场多元化”（26.9%）和“调整全球生产•采购•物流结构”（19.8%）等自救措施。对于政府应对方案，要求“通过美韩协商最大限度降低关税税率”的呼声最高，占比达44.6%。其后依次为“支持出口市场多元化”（13.6%）、“最大限度扩大免税商品范围”（13.1%）等。81.3%的受访企业认为“美国关税政策将对韩美两国均产生负面影响”。84.0%的企业预计“关税纠纷将持续6个月以上”。韩国经济人联合会强调：“尽管美中就阶段性降低关税达成协议，但关税政策的不确定性依然存在。政府应制定消除非关税壁垒、最大限度减少企业损失的谈判战略。”朴钟敏记者 blick@donga.com