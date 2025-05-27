每逢总统选举都会一再出现的“单一化”骚动……是时候讨论决选投票了



国民力量党总统候选人金文洙和改革新党总统候选人李俊锡之间的单一化心理战正在冗长地反复。金文洙向俊锡提出“同根论”，正在展开单一化求爱，李俊锡则表示“单一化的可能性是0%”，明确表示决心走完竞选。国民力量党紧急对策委员长金龙泰表示，“如果李俊锡提议清算亲尹派系，我们将进行讨论”，但李俊锡断然拒绝称：“如果出现单一化，那只是该党（国民力量党）的候选人退选。”



国民力量党一直认为单一化的第一次时限是开始印刷选票的25日，但在过了当天后，又把提前投票的29日之前定为最后期限，全力促进与李俊锡的单一化。相反，在最近的舆论调查中支持率超过10%的李俊锡则表示“已经烧掉了单一化的栈道（退路）”。



两人的单一化与否会随着事前投票的进行得出结果，但每次总统选举时都出现这种单一化骚动，这不是正常现象。每次单一化与否都备受关注，围绕国政课题或政策的讨论或竞争经常被抛在脑后。上次总统选举时，尹锡悦和安哲秀在最后的电视讨论结束后也成功实现了单一化。



因此，有人指出，韩国现在不应该以单纯代表制选出总统，而是应该实行法国等国家正在采用的决选投票制。在法国等地，在该制度下，候选人在第一轮投票中跑完全程后，由得票领先的两人进行决选投票。这时，第三和第四名候选人自然而然地支持可以政策互助的决选候选人，从而促成选举连带。



也就是说，如果实行决选投票制，就可以避免像现在这样的单一化心理战。“如果选A，B会当选”的主张也会消失，因此可以减少死票的忧虑。另外，最终当选者可以获得超过50%的支持率，加强民主的正当性。共同民主党总统候选人李在明和李俊锡在选前提出了决选投票的修宪公约。不仅是剩余的本次总统选举期间，在总统选举之后，也有必要在改宪讨论过程中积极讨论修改有关总统选举原则的宪法第76条等。

