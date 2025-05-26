孩子们一召唤就“砰”地出现的灯神：我想成为口袋里的精灵

被金色光芒环绕的洞窟中，掌心大小的神灯里突然“砰”地迸发出精灵。这个身着华丽服饰的精灵在舞台上旋转跳跃，用踢踏舞、歌曲和魔术点燃全场，更用“泡面配米饭”“送你乐天世界塔当生日礼物”“要的就是公平（Even）”等韩式流行梗逗得观众捧腹大笑。这是自去年11月22日起在首尔松坡区夏洛特剧院上演的音乐剧《阿拉丁》中不可或缺的角色——精灵（Genie）。5月13日，记者在剧场见到了饰演阿拉丁“头号抢镜王”精灵一角的演员郑元英（40岁）。●“我要演敏捷又像朋友的精灵”在制作团队口中，郑元英被称为“全世界最娇小的精灵”。与他同属三组卡司的演员郑成华、姜洪硕，乃至电影版精灵扮演者威尔•史密斯相比，他的体型确实更为精巧。但这位演员的爆发力与存在感却丝毫不逊于人：“虽然已演出200多场，却始终没能完全适应角色，”他笑道，“每天都是挑战，每天都有新发现。”这个角色对他意义非凡。十年前在日本初看《阿拉丁》时，他就认定：“能同时展现歌唱、舞蹈、表演三重魅力的角色，唯有精灵。”面试时他特意将娇小灵活的体型转化为优势，以特技动作“后空翻”华丽登场，成功吸引外籍工作人员的目光。“百老汇的精灵演员们本就人高马大，稍微动一动就能引发观众反应。我却需要付出双倍努力才能获得掌声。”郑元英塑造的精灵少了保镖的威严，却多了分灵动俏皮。他解释道：“我想成为更惹人怜爱、让人想装进口袋带走的精灵，所以尝试以朋友而非师长的姿态接近阿拉丁。”舞台上，他即兴创作的“Gega精灵”（精灵+ Giga精灵）等桥段，更增添了角色的机敏特质。●“愿成为传递善意影响的演员”作为音乐剧资深演员，郑元英在《阿拉丁》中仍需面对持续8分钟的高强度表演《朋友如我（Friend Like Me）》。每次演唱前他都处于高度紧张状态：“开唱前心脏狂跳，既恐惧又期待，因为我知道随之而来的将是雷鸣般的掌声。”因为要想让观众开心，就要使用100%的能量。有次演出中他甚至因体力透支瘫倒在舞台上。剧中被困神灯的精灵因遇见阿拉丁首次与世界相连，郑元英着意刻画了角色“渴望自由”的人性化一面。“导演组也希望将精灵从夸张的卡通形象还原为更真实的人类，我的表演正契合了这种创作理念。”自2007年以音乐剧《大长今》合唱团成员身份出道，郑元英在《堂吉诃德》、《吉屋出租》、《与神同行》等作品中稳扎稳打积累经验。他出身演艺世家，父亲是演员郑成浩，姑姑是演员罗文熙。但家人给予他的始终是“先学做人”的劝诫，而非表演指导。就像实现愿望的“善良精灵”，他最终的职业追求是成为“传递正向影响力”的演员。“当演员拥有影响力时，我希望用它为世人带来幸福。”《阿拉丁》首尔站演出将持续至6月22日，7月11日至9月28日将则移步釜山梦想剧院继续进行演出。“请不带任何预设地走进剧场，”郑元英说，“剩下的幸福，交给精灵来创造。”史智媛记者 4g1@donga.com