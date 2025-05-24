“驻韩美军裁减4500人”……摆在新政府面前的“安全雷区”



据《华尔街日报》22日报道，美国国防部正在研究从2.85万名驻韩美军中抽出约4500人、转移到包括关岛在内的印度太平洋内其他地区的方案。据悉，这一想法作为非正式重新讨论对朝鲜政策的一环正在准备之中，目前还没有报告给总统特朗普。对此，韩国政府表示：“驻韩美军兵力变化是韩美之间必须协商的问题。韩美之间完全没有就此有过讨论。”



美国考虑裁减驻韩美军，可能是特朗普第二期上台时预告的众多“特朗普风险”之一。对于特朗普来说，驻韩美军撤离论从第一届政府时期开始，就是对所谓的“自动取款机”韩国施压，要求韩国增加防卫费分摊额的有用杠杆。再加上，据说此次裁减方案与重新研究新的对朝鲜政策相吻合，因此，很有可能成为特朗普今后与金正恩进行交易的谈判筹码。



美国国防部正在制定以防御本土和遏制中国为优先顺序的新的国家防卫战略。把焦点放在牵制中国上，讨论在印太全境重新部署美军的同时，调整驻韩美军的规模，与今后可能发生的韩半岛安保环境剧变相比，可能只是小问题。负责新防卫战略立案的政策副部长埃尔布里奇·科尔比此前一直强调韩国军队在朝鲜防御上的主导作用。因此，很有可能向韩国政府施压，要求扩大“战略灵活性”，以便不把驻韩美军束缚在对朝鲜的防御上，随时用于韩半岛以外的作战。



10天后通过选举上台的新政府要立即与美国进行关税调整等贸易协商。此外，包括裁减驻韩美军、战略灵活性、防卫费分摊额等安保悬案在内的特朗普式“一站式购物”谈判也可能到来。朝鲜已经在核和导弹高度化之后，以俄罗斯的支持为基础，集中力量进行常规战斗力的现代化。朝鲜新政府在遏制挑衅的同时，迫切需要坚守与美国的军事经济同盟的坚实觉悟和应对。

