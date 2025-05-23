李俊锡：“将以改革新党的名义直到最后并将获胜”

改革新党总统候选人李俊锡（照片）22日召开记者会表示：“直到最后，一定会以李俊锡和改革新党的名义取得胜利。”保守阵营不断要求与国民力量党总统候选人金文洙进行单一化后，他明确表示了要跑完全程的意志。分析认为，这是为了阻止希望单一化的保守支持层的选票集中到金文洙身上，导致自己的支持率可能下降。李俊锡当天下午在国会沟通馆召开记者会表示：“在国民们要收到的投票纸上，可以清晰地看到4号改革新党李俊锡的名字。”李俊锡当天上午还在脸书上表示：“因为有很多人提出政治工程学单一化等不必要的言论，所以将所有电话都设定了拒绝接听。”相反，国民力量党则期待金文洙的支持率进一步上升，李俊锡受到的单一化压力增大。在国民力量党内，单一化第一次最后期限是正式投票用纸印刷前一天的24日。截止到24日，如果实现单一化，一名候选人退出，将在正式投票纸和事前投票纸的“退出候选人”栏上标记辞任事实。第二次最后期限是事前投票开始前一天的28日。如果到当天为止实现单一化，在正式投票纸和另行印刷的事前投票纸上将写明“候选人辞职”。但党内相关人士表示：“如果能够实现单一化，哪怕是在6月2日之前也必须做。”共同民主党内部还出现了对保守阵营单一化的牵制。改革新党方面对李俊锡的“国民力量党代表承诺说”浮出水面，以收买候选人罪起诉了金文洙等。共同民主党首席发言人赵承来在新闻发布会上表示：“收买候选人及诱导利害诱导罪是明显的非法，无论是否真的辞职，只要试图收买就是重罪。”赵权亨记者 buzz@donga.com