李在明：“压倒性惩罚之日”……在17个市道中15地占据优势

离6月3日总统选举还有13天，共同民主党、国民力量党的总统候选人在全国各地区的选情与上一届第20届时完全不同。在第20届选举中，国民力量党总统候选人尹锡悦在全国17个市道中的10个地区获胜，但在第21届选举的最新舆论调查中，共同民主党候选人李在明除了大邱、庆北、釜山、蔚山、庆南之外，其他地区都领先于误差范围之外。据调查，在保守强势地区大邱和庆北地区的差距也在缩小，在釜山、庆南地区也展开了拉锯战。据中央选举管理委员会20日透露，第20届选举当时，尹锡悦在17个市道中，除了湖南、京畿、仁川等以外的10个地区战胜了当时的共同民主党候选人李在明。相反，距离第21届选举正式投票日还有两周左右的现在，李在明在除大邱庆北、釜山庆南地区以外的所有地区都领先。韩国盖洛普13日至15日以全国1004名成年男女为对象进行调查（可信度为95%，抽样误差±3.1个百分点，详细内容参照中央选举舆论调查审议委员会），结果显示，李在明和金文洙在首尔的支持率分别为50%和28%。在仁川·京畿地区，李在明（55%）在误差范围之外大幅领先金文洙（26%），在大田·忠清·世宗地区，李在明（47.2%）也在误差范围之外领先金文洙（36.8%）。岭南地区也感受到了选票的变化。据《每日新闻》委托“大道调查”（音）在17日、18日以居住在大邱庆北的1111名成年男女为对象进行调查（信赖度95%，详细内容参照中央选举舆论调查审议委员会），结果显示，李在明和金文洙的支持率分别为31.2%和54.2%，从第20届选举当时李在明和尹锡悦之间的相差51.14个百分点缩小到了23个百分点。在釜山庆南地区，上届选举两名候选人之间的差距为19.48个百分点，但16日韩国盖洛普调查结果是在误差范围内。李在明当天在京畿道议政府市的竞选活动中表示：“6月3日是压倒性的‘惩罚之日’。哪怕是一票也要赢。绝对不能输。”国民力量党反对称：“这是在预示要政治报复吗?”崔慧玲记者、李知云记者 herstory@donga.com、easy@donga.com