丈夫离开家的时候……“陌生男人”出现了

1965年,美国爱荷华州的一个小镇。意大利裔的弗兰切斯卡嫁给了二战时被派往美国的丈夫伯德,并随他离开了家乡。在一个和平而单调的日子里,伯德带着儿子迈克尔和女儿凯瑟琳去伊利诺伊州参加农业博览会,家里只剩下她一个人。弗兰切斯卡兴奋地想着可以独自享受一段时光,这时一个“陌生男人”出现了。5月1日,这部音乐剧《廊桥遗梦(The Bridges of Madison County)》在首尔江南区光林艺术中心BBCH厅开幕,剧情对许多人来说并不陌生。仅音乐剧版,这是继2017年、2018年之后第三次在韩国国内举行演出。原著是罗伯特•詹姆斯•沃尔勒的小说(1992年),1995年,克林特•伊斯特伍德导演与梅尔•斯特里普共同主演的同名电影更为人所熟知。这种熟悉感正是这部作品最大的优势。这个陌生男人是为拍摄“罗斯曼桥”而来到麦迪逊县的摄影师罗伯特•金凯德。弗兰切斯卡热情地接待了这个迷路的陌生人罗伯特。随后,她对罗伯特漂泊不定的生活产生了好奇,两人逐渐走近。罗伯特也被温柔且体贴的弗兰切斯卡深深吸引。他说:“在这个充满不确定性的宇宙中,这种确凿的情感只会出现一次。”尽管这部作品涉及婚外情,但角色的叙事极具说服力,减轻了这种感觉。年轻时想成为画家的弗兰切斯卡,婚后只是一名母亲和妻子。从时代背景来看,这更像是社会规范和责任的产物,而非她个人的选择。她与罗伯特相遇后找回了真实的“自我”,重新焕发了生机。这就是为什么我们对弗兰切斯卡既感到同情又心疼。本次演出由备受信赖的演员主演,更加引人注目。弗兰切斯卡由赵贞恩和车智妍饰演,罗伯特由朴恩泰和崔在林饰演。主演们精彩的表演提升了剧情的沉浸感。在表达爱情的极限时,他们深情地演唱;在表现活泼调皮的情侣形象时,他们生动地演绎。即使在表达激烈情感时,他们依然保持克制,这种表演与低俗的风流剧截然不同,正是这部音乐剧的亮点。舞台设计如一幅美丽的水彩画,为两人的爱情增添了一丝朦胧美。阳光下的玉米田和朴素的木屋营造出田园诗般的氛围。《One Second and a Million Miles》等抒情曲目也恰到好处地打动人心。管弦乐队中还安排了大钢琴,丰富了音乐的旋律。演出将持续到7月13日。史智媛记者 4g1@donga.com