WSJ：“韩美日关税谈判最大争议点是汽车…美坚持25%，韩日寻求豁免”

韩国、日本等国正与美国进行贸易谈判，双方最大争议点是“汽车”，《华尔街日报》（WSJ）于18日（当地时间）进行了相关分析。WSJ指出，尽管美国迅速与中国这个最大地缘政治竞争对手达成了贸易战休战协议，但与长期盟国的谈判进展缓慢。WSJ诊断称：“与韩国、日本、欧盟（EU）的谈判中，最大争议点是汽车。”此前，美国对全球进口汽车征收25%的从价税。韩国、日本等国一直坚持要求豁免汽车关税，但美国对取消该关税态度消极。因此，双方分歧较大，尽管美国希望尽快达成协议，但实际谈判进展缓慢。特别是最近在济州岛举行的亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议上，韩国官员会见了美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森•格里尔，要求豁免汽车关税。同时，日本经济再生相赤泽亮正也继续要求（美国）取消对汽车和钢铁征收的关税。美国财政部长斯科特•贝森特18日在接受CNN采访时表示，当前贸易谈判的焦点是“18个核心贸易国”。他强调，与这些国家达成协议的速度将完全取决于这些国家是否“善意”进行谈判。对于贸易规模较小的国家，他表示：“我们可以直接通知他们关税税率。我们也在考虑推进地区性协议。”这意味着，为了集中处理主要贸易国的谈判，对于与美国贸易规模较小的地区，如非洲等，可以将它们归为一类，并直接通知关税税率。贝森特部长在同一天的NBC采访中警告称，如果韩国等核心贸易国在与美国的谈判中不表现出善意，美国将恢复至上个月2日实施的关税水平。美国总统唐纳德•特朗普在上个月实施对等关税后，给予了90天宽限期。但如果对方在谈判中不表现出善意，即使在宽限期内，美国也可能适用高关税。美国上个月2日对韩国实施的对等关税税率为25%。申晋宇 niceshin@donga.com