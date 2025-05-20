距离总统选举两周，在集聚五成选民的首都圈“激烈对决”

随着6月3日总统选举临近，各主要总统候选人19日在关键胜负地区——首都圈展开激烈交锋。进入选战后期，候选人将重点转向集中居住着全国51％选民的首都圈。在选战初期主攻岭南和湖南地区的共同民主党总统候选人李在明，当天在被称为“汉江带”的首尔龙山区、永登浦区和麻浦区展开集中拉票。随后的20日至21日他还将前往其政治根据地京畿道北部和仁川市等地继续行程。李在明针对对房地产政策高度敏感的首尔选民表示：“将依据供需原理，在供给不足的情况下扩大供给，妥善管理市场。居民或许对这方面有所期待。”在龙山站广场的竞选演讲中，他强调“政权审判”，称“应认真观察政客为何争斗，识别出背叛主人、违抗主人、有不良意图的不当仆人予以审判。”选战初期曾专注于岭南地区、努力巩固支持层的国民力量党总统候选人金文洙，当天在首尔中区、钟路区及首尔站广场展开首都圈行程，争取选民支持。他还计划于5月20日继续沿汉江流域的首尔江西区、永登浦区、松坡区、江东区及京畿道河南市等地进行集中拉票。金文洙当天访问大韩老人会，提出将分等级提高基础养老金、支援疗养医院护工费用等老年人政策。在青年政策方面，他表示：“将通过《公平就业法》，彻底根除令青年失望的不公招聘惯例。”改革新党总统候选人李俊锡当天在首尔市光化门广场李舜臣将军雕像前召开记者会，表示“将以唯一必胜之牌阻止‘李在明总统时代’的到来”。历次总统选举的结果都受到首都圈选情决定性影响。2022年3月9日总统选举前19天，韩国盖洛普公布的民调（详情见中央选举舆论调查审议委员会官网）显示，首尔地区尹锡悦支持率为44％，大幅领先李在明的31％，掌握了胜机；京畿道和仁川市则是二人均为36％，势均力敌。而在6月3日总统选举前的5月16日公开的盖洛普民调中，李在明在首尔与京畿•仁川分别获得50％和55％支持率，分别领先金文洙的28％和26％，差距为22个百分点和29个百分点。尹多彬记者、金俊一记者 empty@donga.com、jikim@donga.com