选举动用防弹玻璃，映射出政治对立的极端化



共同民主党总统候选人李在明的竞选现场首次出现防弹玻璃。19日，李在明在首尔市龙山站发表演讲时，讲台左右45度角处分别设置了一块1米见方的防弹玻璃和两块更小的防弹玻璃，三者厚度均接近5厘米。共同民主党方面解释称，“接到‘俄罗斯制狙击步枪流入’等情报，恐袭威胁加剧”。李在明此前一度身穿防刺背心，自上周起已改穿防弹背心进行竞选。这种对狙击恐袭的担忧，映射出现已成为常态的极端政治对立所带来的悲哀现实。



警方表示，已锁定两名发布针对李在明的杀人威胁帖文人员，并正在调查一则威胁改革新党总统候选人李俊锡的相关帖文。警方认为候选人面临的威胁加剧，已投入专门机动部队构建三重防御体系。各党候选人现场均有部署警察特攻队和探测犬，演讲现场周边建筑屋顶则配备防狙击小组。



总统候选人遭遇恐袭已非空谈，应保持高度警觉。李在明曾在去年1月、距离国会议员选举仅剩3个月之际，在釜山遭人持刀袭击颈部。2022年大选期间，时任共同民主党代表在助选活动中遭人以锤击头。政局在经历紧急状态和总统弹劾的剧变后，连司法机构也沦为政治报复对象。首尔西部地方法院曾遭暴力闯入，本月初更有大学生试图闯入作出李在明案发回重审判决的大法院。



不知从何时起，仅因政治观点不同便视对方为敌。部分政治人带头发表恶言与仇恨言论，部分政治性网络博主出于营利目的极端传播，政治狂热分子因此受到刺激而付诸行动，政治人物又反过来利用这一循环，形成恶性链条。



6月3日总统选举仅剩半月，距离开始提前投票仅余10天。警方需全力保障候选人安全，政界与选民也应保持冷静。应展现不容恿政治极端与憎恶的意志。在经历戒严后混乱的6个月后迎来的提前总统选举，其首要任务必须是实现国政稳定与化解矛盾。绝不能让这场选举再次成为混乱之源。

