朝鲜首次公开空对空导弹实弹射击训练

朝鲜首次公开了其战斗机发射空对空导弹的实弹射击训练场面。该型导弹属于韩军尚未完成自主研发的高性能武器。分析认为，朝鲜之所以能够开发高难度技术的空对空导弹并进行实弹训练，可能得益于其作为乌克兰战争支援代价从俄罗斯获取的技术。据朝鲜官方媒体朝中社18日报道，朝鲜国务委员长金正恩本月15日视察朝鲜第一空军师所属飞行联队，现场指导了空军防空战斗与空袭训练。训练地点推测为位于平安南道顺川的第55飞行联队，朝鲜空军最新机型如米格-29与苏-25等悉数出动。报道指出：“训练旨在使部队熟练掌握搜索、追踪并消灭敌方巡航导弹及自杀式无人攻击机的防空作战任务，以及利用多种电子手段使敌方无人攻击机失去控制并予以消灭。”朝鲜还公开了米格-29战斗机发射空对空导弹摧毁舰对地导弹与蝠鲼型无人机的场面，意在展示其应对韩国巡航导弹及无人机的作战能力。所使用的空对空导弹被推测为2021年10月朝鲜在“自卫-2021”武器展中公开的中程新型空对空导弹或其改良型，此次是首次公开其实弹射击画面。该导弹外形酷似俄罗斯技术支持下开发的中国PL-12型导弹。韩国军方人士指出：“不排除朝鲜获得了俄罗斯空对空导弹技术的可能性。”朝鲜还公开了新开发的远程精密滑翔制导炸弹。其中，前端钝圆的炸弹外形酷似美军攻击型无人机“死神”（MQ-9）所搭载的“地狱火”导弹。此次首次公开了“朝鲜版死神”——“新星-9”型无人攻击机挂载多枚此类新型炸弹的画面。另有“朝鲜版全球鹰”之称的“新星-4”型无人侦察机、“新星-9”型等多架无人机飞行画面也首次对外披露。尹相虎 军事记者、申圭镇记者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com