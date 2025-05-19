朝鲜将金正恩-文在寅会面的板门店“统一阁”更名为“板门馆”

据悉，朝鲜已于去年下半年将位于板门店共同警备区北侧地区的“统一阁”建筑的匾额更名为“板门馆”。朝鲜国务委员长金正恩在2023年底宣布南北（韩朝）关系为“敌对两国关系”后，甚至更改了金正日亲自命名的建筑名称。统一阁不仅是韩朝、朝美工作会谈的地方，也是2018年5月26日举行韩朝首脑会谈的韩朝对话象征性场所。据多名韩国政府消息人士18日透露，朝鲜早在去年1月就拆除了统一阁的旧牌匾，并于下半年启动修缮工程，随后更换为写有“板门馆”的新匾额。统一阁系1985年8月按照金正日的指示修建，功能相当于位于板门店南侧的“和平之家”。自1992年5月起，统一阁被作为朝鲜的韩朝联络事务所使用，成为北侧地区举行各类韩朝会谈及接触的主要场所。尤其在2018年朝美新加坡首脑会谈前，美方代表、时任驻菲律宾大使金圣与朝鲜外交部副部长崔善姬在此进行了六轮工作磋商。统一阁名称由金正日亲自命名。另据透露，朝鲜还拆除了与板门店南侧“自由之家”相对、位于“板门阁”附近的多座刻有统一相关文字的纪念碑。韩国政府相关人士表示：“这些纪念碑上均刻有有关统一的内容。”自2023年底朝鲜宣布废除《9·19南北军事协议》后，朝鲜几乎完成了原属非军事区的板门店共同警备区的重新武装化。由于朝鲜士兵配备了手枪，韩国警备部队也经联合国军司令部批准佩戴手枪。同时，朝鲜还恢复了原已撤除的哨所，并向区内运入各类武器。申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com