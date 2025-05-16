距离韩国总统选举提前投票还有两周，李在明-金文洙支持率差距未见缩小

距离韩国总统选举启动提前投票仅剩两周，最新民调显示，共同民主党候选人李在明支持率为49％，大幅领先国民力量党候选人金文洙的27％和改革新党候选人李俊锡的7％。此次为国民力量党发生强行更换总统候选人风波后首轮例行民调，结果显示李在明以22个百分点优势领先，领先态势正在趋于固定。此次全国指标调查由Embrain Public、KSTAT Research、Korea Research、韩国调查于5月12日至14日对全国1000名选民进行（采用手机虚拟号码电话访问方式，详情请查看中央选举舆论调查审议委员会主页）。15日公布的结果显示，李在明支持率较前一周上升6个百分点，达49％，其中进步倾向选民支持率为81％，中间倾向选民为55％。金文洙在换人风波中获得27％的支持率，虽较前一周的12％上升13个百分点，但未能完全吸收前国务总理韩德洙当时所获的23％支持率。与此前三人对决情境下的29％相比，支持率并无明显差异。李俊锡近三周支持率依次为6％、5％、7％，一直维持在个位数。调查中表示“尚未决定”者占16％，与前一周的15％大致持平。三名候选人之间的支持率差距与各党确定候选人之前变化不大。4月第四周的同类调查中，以三人对决为前提，李在明支持率为46％，金文洙25％，李俊锡9％。尽管经历各党党内初选及国民力量党的强行单一化风波，进入正式竞选期后，整体支持格局并未出现实质性变化。不过，共同民主党常任共同选举对策委员长金民锡当天表示：“预计李在明与金文洙的两人对决或三人对决的差距将逐步缩小。我们认为金文洙与李俊锡之间的单一化努力会持续到最后，并已开始做好应对。”分析认为，此言是针对党内外出现“压倒性胜利”舆论发出的警示。国民力量党正全力推进金文洙与李俊锡的候选人单一化。但李俊锡表示，“虽然国民力量党可能会强行推进整合，但那正是两大政党体制的积弊”，强调将坚持参选到底。尹多彬记者、崔惠玲记者 empty@donga.com、herstory@donga.com