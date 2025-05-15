朝鲜特种部队开展无人机战术训练，似乎旨在共享乌克兰战场经验

朝鲜国务委员长金正恩亲自观看特种部队等部队的战术综合训练，并强调完成战争准备的重要性。据朝中社和《劳动新闻》14日报道，金正恩前一日（13日）视察了朝鲜人民军首都防卫军团第60号训练所，观看了各兵种的战术训练课程。报道指出，此次训练以“突破万能大队标准”为目标，由特种作战分队进行各种战术演练，并以坦克兵分队间对抗竞赛方式进行。金正恩称，部队已建立起科学的战斗训练体系，“我们的革命武力所承担的最重要前线是反帝阶级战线，最关键的任务就是完成战争准备”。他强调：“战斗训练是第一位的革命任务。”所谓“反帝阶级战线”在朝鲜通常指代对抗美国的路线。此类言论被解读为试图合理化向俄罗斯派兵以及参与乌克兰战争的举动。当天《劳动新闻》公开的32张照片中，展现了人民军操作无人机的情景，以及穿着伪装服的狙击兵形象。有分析认为，朝鲜军队正在共享参与乌克兰战争中掌握的实战战术与装备运用方式，强化部队战斗力。此前，韩国国家情报院曾表示，掌握到朝鲜以参战为契机从俄罗斯接受了无人机操作与战术的传授。金正恩本月4日曾现场观摩特种部队训练，4天后的8日又亲自视察导弹发射训练场。朝鲜军东部前线部队在金正恩的指挥下，实施了远程炮与导弹系统的联合打击训练。连续观摩军事训练的动向，引发韩方忧虑，认为此举可能与朝鲜挑衅行为相关，或将加剧朝鲜半岛紧张局势。申나리 journari@donga.com