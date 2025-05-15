共同民主党强推针对曹喜大特别检察法　选举前“司法战争”加剧

韩国共同民主党14日在国会法制司法委员会举行的“大法院院长曹喜大等涉嫌司法机关干预总统选举真相调查听证会”上指出，大法院作出将总统候选人李在明所涉案件以有罪倾向发回重审的裁定是“司法政变”，发起全面攻势。共同民主党将针对曹喜大的特别检察法案以及增加大法院法官人数的《法院组织法》修正案提交至法司委法案小委员会，同时推动使李在明免于处罚的《公职选举法》修正案在法司委表决通过。随着6月3日总统选举仅剩19天，共同民主党施压司法部门，试图排除李在明的司法风险。国民力量党对此表示反对，批评称这是“李在明式独裁政治的信号弹”。当天，在共同民主党的主导下，国会法司委召开了有关司法机关涉嫌干预总统选举的听证会。尽管包括曹喜大在内的12名大法院大法官及4名法官共16人均未出席，共同民主党仍强行举行听证会。共同民主党批评称，大法院对李在明涉嫌违反《公职选举法》案作出异常迅速的发回重审裁定，“可能存在意图阻止其参选的动机”。共同民主党以曹喜大未出席听证会为由，决定推进特别检察和国政调查。该党不顾国民力量党的反对，在法司委中提出了针对曹喜大的特别检察法案，并将其提交至法案第一小委员会。此前，共同民主党院内代表朴赞大曾表示：“强烈警告曹喜大领导的大法院。如果不出席听证会、不回应国民的要求，国政调查与特别检察将不可避免。”内容包括将大法院法官人数从现有14人增至30人或100人的《法院组织法》修正案，以及允许对大法院判决提出宪法诉愿的《宪法法院法》修正案也一并提交至小委员会。这一系列被称作“施压司法部”的法案进入强行处理程序。为了使李在明因《公职选举法》修改而获得“免诉（因条款废除无法处罚）”的处理，共同民主党推动删除虚假事实公示罪中有关“行为”的条款，并通过了相关《公职选举法》修正案。此外，法司委此前还由共同民主党主导通过了当选总统后可中止正在进行中的审判的《刑事诉讼法》修正案。国民力量党批评称，共同民主党正在“试图掌控司法机关以便为李在明构筑防护网”。国民力量党首席发言人申东旭表示：“共同民主党目前所为并非司法改革。是赤裸裸的‘司法谋杀’。”李知云记者、高道艺记者 easy@donga.com、yea@donga.com