2.4万亿韩元！三星电子创9年来海外并购之最…将培养成“未来吃食”



三星电子14日签订了以15亿欧元（约2.4万亿韩元）收购欧洲最大的空调设备公司德国弗莱克特（FläktGroup）的合同。这是继2016年收购音响、电装企业哈曼后，三星时隔9年再次达成以万亿（兆）韩元为单位的收购合并（M&A）。三星电子继上周通过子公司哈曼购买美国名牌音响品牌马西莫（Masimo）后，一周内又成功达成新的大交易，加快点燃未来增长动力。



三星电子此次M&A包含了要在全球主导权竞争激烈的人工智能（AI）产业开拓新市场的意志。拥有107年历史的弗莱克特是控制AI产业基础数据中心和大型商业设施的温度、湿度全盘的中央空调特色企业。包括世界顶级科技企业在内，拥有数十家制药公司、医疗保健、成套设备企业，年销售额达1万亿韩元以上。数据中心为了降温，相关空调市场以年均18%的速度急速增长，三星通过此次收购弗莱克特，确保相关市场的竞争力。



三星电子在李在镕会长因经营权继承相关的审判而被“司法枷锁”束缚近10年的时间里，为了新的增长动力的投资或M&A出现了很大的问题。全球竞争者为了抢占未来有潜力的市场，不分行业都在加速合纵连横，而三星却时隔9年才进行超大型M&A，失去的时间太长了。在此期间，三星电子一直保持压倒性领先地位的半导体、智能手机等主力事业的竞争力正在动摇，而在AI、机器人、无人驾驶等新产业中，存在感微弱。



李会长不久前要求“面对危机，成为强大的三星”，希望此次以万亿为单位的大交易能够让企业恢复革新和挑战的DNA，并成为创造新一代吃食的引爆剂。同时，比起眼前的利益，为了未来的果断投资和攻击性的M&A也应该持续进行。政府和政治圈也不应该只嘴上说企业发展好国家才能生存，而是应迅速通过经济立法做出回应，让企业尽情培养新产业，激发投资欲望。

