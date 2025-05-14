李在明称“不再扩大所得税免税人群”…不管交多交少，纳税是普遍原则



据悉，共同民主党总统候选人李在明已确定调整税制政策方向，不再扩大所得税免税人群，而是倾向于缩小这一比例。考虑到其大规模福利及财政投资承诺所需巨额预算，他决定不勉强推进可能导致税收减少的所得税制度改革。



对此，共同民主党政策委员会人士表示：“物价上涨将导致工资上升，进而增加纳税者比例，我们不会刻意阻止这种现象。”自2008年以来，韩国的所得税课税标准框架基本未变，工资上涨速度快于课税标准调整速度，导致纳税负担不断增加。此次决定不再通过调整课税区间扩大免税人群，正是基于这一判断。



共同民主党此前曾积极探讨通过调整课税区间减轻所得税负担，但最终决定克制推进，是因为韩国当前免税者比例已过高。据统计，在获得各类所得扣除及税额减免后缴纳税款为“零”的工资收入者中，免税者占比在前年达33％，为经济合作与发展组织成员国中最高水平，是日本、澳大利亚等发达国家（约15％）的两倍以上。



大多数发达国家奉行“所有国民都应纳税”的普遍纳税主义原则，即使是低收入劳动者也需缴纳一定金额的税款。然而在韩国，每逢选举，政界便不断对低收入群体扩大所得和税额扣除优惠，导致免税者比例不断上升。与此同时，高收入者税负不断加重。去年年收入超过8000万韩元、位于收入前12％的工资收入者，其收入占整体的36％，但承担了占整体76％的所得税。



免税者不断增加，将动摇社会对税制公平性的信任，也违背了“广税源、低税率”的税收基本原则。去年韩国政府财政赤字达105万亿韩元。一个对国家运营有责任感的政党，正常的想法，应该担心只顾拉选票的减税政策将动摇国家税收基础。推动总统竞选承诺所需的预算，理应通过果断放弃讨好民心的政策，并利用经济增长所带来的新增税收来实现。

