年轻教师因教权受侵害纷纷离职



在教师节前夕，韩国教员团体总联合会面向全国5591名教师开展问卷调查，结果显示，90%的教师表示“年轻教师离职问题严重”，24%的教师则表示“无意坚持教职至退休”。导致年轻教师流失的首要原因是“教权受侵害”。此次调查如实反映了教师群体士气低落与无力感日益加剧的现状。



实际上，2023年3月至2024年2月期间，离职的教龄未满10年的教师共有576人，为近五年来最多。尤其是在离职人数最多的小学阶段，根据韩国教育开发院去年底发布的调查结果，在教龄未满5年的小学教师中，每10人就有6人表示有意离开教职岗位。



本次问卷调查中，41%的受访者指出，年轻教师离职的原因在于现实中教权难以获得保障。尽管因2022年瑞草小学教师事件所暴露出的教权受侵问题在去年推动了“教权保护四法”的施行，但实际情况并未有明显改善。就在上月，首尔阳川区一名高三学生在上课时玩手机游戏，被制止后竟对教师施暴，该事件视频上传至社交媒体后引发社会热议。据教员团体总联合会统计，去年遭学生暴力的教师达19人，是前一年的两倍以上。



随着教权不断下滑，加之学龄人口锐减导致前景不明，志愿报考教育大学的考生数量持续减少。今年教育大学招生中，甚至出现学业成绩第七等级的学生被录取的情况，相较以往需达到第一等级方可有望录取，变化巨大。另据统计，2023年从教育大学退学的学生为621人，较前一年增加约30%。



年轻教师离职与报考人数减少直接关系到教育质量的下滑。如无法顺利补充年轻教师，将对人工智能与数字技术应用等新兴教育课程的推进造成阻碍。为防止年轻教师流失，首要任务是强化法律保障体系，避免他们因过度申诉和不当诉讼陷入困境。更重要的是，应在全社会营造尊重教师的氛围，唯有如此，年轻教师方能重新树立使命感与自豪感，坚定站上讲台。

