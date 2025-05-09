朝鲜时隔两个月再次发射弹道导弹，“或为出口俄罗斯做铺垫”

朝鲜（北韩）8日向东海发射了多枚短程弹道导弹（SRBM）。这是朝鲜自3月10日以来时隔两个月再次进行弹道导弹挑衅，也是美国特朗普二期政府上台以来的第二次。朝鲜发射弹道导弹违反了联合国安理会相关决议。据联合参谋本部透露，8日上午8时10分至9时20分，朝鲜在江原道元山一带向东海方向发射了多种短程SRBM。据悉，朝鲜发射的导弹射程短则250~350公里，长则800公里。以发射原点为基准，韩国全境和日本的部分地区都包括在射程之内。韩国军方认为，这是混合了可以同时搭载核和常规弹头的朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）和超大型火箭炮（KN-25）等发射的导弹。这是今年以来，朝鲜继1月6日发射中程高超音速弹道导弹、1月14日发射短程SRBM、3月10日发射近程弹道导弹（CRBM）后的第四次弹道导弹挑衅。分析认为，朝鲜不发射可以直接打击美国本土的洲际导弹，而选择发射射程较短的弹道导弹，是考虑到今后与特朗普政府谈判的余地。有分析认为，此次试射是朝鲜考虑向俄罗斯出口SRBM。韩国军方有关人士表示：“这可能是继最近金正恩委员长访问（出口俄罗斯的）炮弹工厂后，作为派兵代价向俄罗斯出口的SRBM的性能检验试验。”韩国国家安保室8日召开安保情况检查会议，共享了朝鲜发射弹道导弹的情况，并讨论了今后的应对方案。美国印太司令部当地时间7日强烈谴责朝鲜的短程SRBM挑衅，并表示，“美国对韩国和日本的防御承诺固若金汤。”尹相虎 ysh1005@donga.com