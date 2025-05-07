美防长称“将裁撤20%四星将军”，驻韩美军司令也受影响

美国国防部长赫格塞思5日签署一份备忘录，其内容为把美军现役四星将军裁减至少20%，将军级军官裁减最少10%。有评价认为，特朗普第二届政府一直强调的减少军队高级将领人数的工作已经启动。作为国防部和军队改革的一环，特朗普政府一直提及削减将军人数。有分析认为，作为四星将军职位的驻韩美军司令也可能受到此次措施的影响。● 赫格塞思在提名前就强调“减少将军人数”美国国防部当天透露，赫格塞思签署的备忘录的主要内容为△把现役四星将军职位至少减少20%△把国民警卫队的将军职位至少减少20%△将军职位至少减少10%等。赫格塞思表示：“国防部为了完成使命，应培养不受不必要的官僚障碍束缚、能够引导革新和优秀作战的卓越高层领导人。为此的核心措施是消除重复的部队结构，缩减高层军官职务，优化领导能力，提高效率。”美国国会调查局去年3月发表的《美军内部将军及提督级军官现状》报告显示，截至2023年9月，美军现役将军级军官共有809人。其中四星将军有37人。与国会调查局开始相关统计的1965年相比，四星将军在全体兵力中的比例到2023年增加了一倍以上。全体兵力中将军级军官的比率也增加了三成左右。赫格塞思在2月的国防部会议上也表示：“我们在二战中以7名四星将军取得胜利，现在有44名。有必要检查他们是否都对战斗成功作出了直接贡献。”在被提名为国防部长之前的去年6月，他在接受保守评论家休休伊特的广播采访时表示，“军队最高层军官中有三分之一积极参与美军的政治化”，强调应该减少将军人数。● 路透社：“赫格塞思可能会关注驻韩美军司令”关于裁减四星将军的详细计划还没有公布。但据路透社报道，正在讨论合并部分地区司令部司令的方案。驻韩美军就是其中之一。路透社报道说：“赫格塞思可能关注的四星将军职位有美国驻太平洋陆军司令和驻韩美军司令。”据悉，美国国防部正在讨论合并非洲司令部和欧洲司令部、南部司令部和北部司令部的方案。不过，美国议会对减少军队将军人数的方案也有不少担忧。美国参议院军事委员会议员杰克·里德（民主党，罗德岛）通过声明表示：“在没有充分根据的情况下取消美军最熟练、最有经验的军官的职位，不是提高效率，而会削弱军队战斗力。”李基旭记者 71wook@donga.com