共同民主党要求“从12日起停止有关李在明的所有审判”

共同民主党紧急对策委员会要求在正式选举运动开始的12日以后，将有关李在明候选人的所有审判日程改为大选以后。也就是说，不仅要停止大法院以有罪宗旨发回的公职选举法案重审，还要停止大庄洞、柏岘洞、城南FC、慰礼疑惑、伪证教唆、双铃对朝汇款事件等审判。共同民主党暗示，如果停止审判的要求不被接受，不仅是大法院院长曹喜大，还有可能推进对负责驳回重审的首尔高等法院法庭的弹劾。共同民主党统筹选举对策本部长尹昊重5日在国会举行记者恳谈会时表示：“曹喜大司法部（包括驳回重审审理在内）将在6月3日选举前5次传唤选举当事人候选人参加审判。这已经超越了介入选举，事实上是司法部妨碍选举的行为。”他还正式要求称，“希望在（正式选举运动开始的）12日之前，将选举运动期间对参选候选人的公审日期全部改到大选之后”。除本月15日的公职选举法案撤销原判重审之外，法院还计划在选举运动期间进行教唆伪证案（20日）、大庄洞案（13日、27日）、挪用法人信用卡案（27日）、对朝汇款案（27日）的审判，李在明希望全部延期。共同民主党计划于7日召开国会法制司法委员会，处理以总统当选时中止刑事审判程序为内容的刑事诉讼法修改案。在这种情况下，如果李在明当选总统，所有相关审判将中断到卸任为止。对于“如果不推迟审判日程，是否会弹劾大法院院长或大法官”的提问，尹昊重表示：“明确表示要阻止高等法院的审理和审判进行。如果有人进行妨碍，这将破坏宪法，阻碍行使国民主权，立法部将代替国民进行惩戒。”他还说：“他们将认识到，国民委任的立法机关的议事棒比司法部的法棒更强。”共同民主党断然拒绝了更换总统候选人的可能性。选举对策委员会综合状况室室长姜勋植表示：“李在明和党都没有动摇。也没有提到新的候选人。”权五赫记者、李知云记者 hyuk@donga.com、easy@donga.com