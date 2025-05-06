

高丽、朝鲜时代有提供大米等实物税和劳动力的役。役的种类繁多，大约从15、16岁起就会成为征用对象。以这个年龄为准，服兵役也是一样的。但是，实际上服兵役的人是有专业性的武士或具备最低能力的人，大多数都是替服兵役的人干农活或赞助费用。



但是，如果发生“壬辰倭乱”等需要动员全体国民的战争，即使是16岁的少年，在法律上也可以被征召入伍。朝鲜时代的记录中，士兵的平均年龄自不必说，少年兵的记录几乎没有，但是动员少年投入战斗或侦察的事例则不少。郑忠信将军也在16岁时参加了壬辰倭乱。



近代欧洲的军队中也有不少少年兵。在许多战争画上，担任鼓手的军士大多是童颜少年。更有用的是骑马传令。身体轻盈的小男孩们作为传令员表现得很好，但相当危险，牺牲也很大。



童子军是在大英帝国和南非地区的荷兰裔布尔人之间的战争“布尔战争（The Boer Wars）”当时运营少年侦察队员的经验中诞生的团体。因为少年兵们表现非常优秀，所以干脆组织青少年投入于战争中。韩国也于1924年以“少年斥候队”的名义组建。



动员未满18岁的军人是违反国际公约的。尽管如此，少年兵还是经常被动员起来进行残酷行为、野蛮的战争犯罪。现在在特定地区也发生着这样的事情。现代文明先进国家热衷于保护青少年。但是，不能自满，认为这是深深扎根于文明社会的坚实基础。如果发生全面战争、国土被夷为平地的战争，不仅是少年兵，所有的野蛮行为都会立即复活。

