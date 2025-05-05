共同民主党在议员全体会体上首次讨论“弹劾大法院院长”问题

共同民主党开始讨论对大法院院长曹喜大进行弹劾。大法院对总统候选人李在明违反公职选举法一案撤销原判发回重审，共同民主党把这一决定定性为“第三次内乱”，预告如果法院急于确定李在明有罪，将动用弹劾大法院院长等所有手段进行超强硬应对。有人担心，如果推进对大法院院长的弹劾诉讼，矛盾可能会出现宪政史上前所未有的激化。共同民主党4日下午召开紧急议员全体会议，讨论了弹劾曹喜大等问题。统筹常任选举对策委员长、代理党代表兼院内代表朴赞大在开场白中表示：“应该动员我们拥有的所有权限和能力、可用的手段和方法进行斗争。将以国会的合法权限镇压司法内乱。”前一天，共同民主党初选议员组织“共民初”召开记者会，以70名全体议员的名义正式要求弹劾曹喜大。朴赞大在脸书上分享了共同民主党的声明，并表示：“没有办法。希望这是最后一次。”共同民主党领导层也加入了推进弹劾曹喜大的主张。政策委员会议长陈声准在脸书上表示：“除了为判决李在明无罪而进行的审理斗争之外，国会有必要对大法院的违宪违法行为进行惩戒、弹劾。”最高委员金民锡也在脸书上表示：“内乱代行韩德洙、崔相穆辞职了。‘司法内乱’曹喜大也将辞职。”金民锡还表示：“对于尹锡悦第一次内乱、韩德洙-崔相穆第二次内乱、曹喜大第三次内乱的指责，能反驳吗？”共同民主党曾推进对尹锡悦、韩德洙和崔相穆的弹劾。金民锡在4日举行的记者恳谈会上也表示：“尹锡悦任命的10名大法官应立即公开回答‘是否读完了电子文件记录’的国民要求，否则应公开道歉并主动辞职。”他还主张为审判内乱设立另外的“内乱特别法庭”和增加大法官人数。李在明就推进弹劾曹喜大的动向表示：“党会按照国民的意愿处理。”事实上，他把推进弹劾曹喜大的决定交给了党。国民力量党总统候选人金文洙强烈批评称：“比希特勒更严重，金正恩也没有这样的事情。”国民力量党首席发言人申东旭批评称：“这是集体疯狂水平的对司法部门施压。好像看到了李在明执政后展开的‘独裁的序幕’，国民胆战心惊。”金智贤记者、尹明真记者 jhk85@donga.com、mjlight@donga.com