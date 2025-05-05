韩国整车中坚企业“三剑客”业绩不振，国内合计年销量仅10万辆

韩国整车中坚企业“三剑客”韩国通用、KG Mobility、雷诺韩国等公司的业绩不振正在加剧。相反，有人指出，随着现代汽车、起亚的市场占有率提高，消费者的选择权正在缩小。4日，据Carisyou数据研究所透露，去年三家中坚公司的国内新车登记数量为10.9101万辆。KG Mobility以4.6988万辆居首位，其后依次为雷诺韩国（3.7822万辆）、韩国通用（2.4291万辆）。这三家中坚公司的年度新车登记数量在2020年达到25.8359万辆的顶峰后，一直呈减少趋势。国内市场占有率也在5年内减少了一半。三家中坚公司的国内占有率从2021年的15.6%骤减至去年的7.6%。同期，现代汽车和起亚的市场占有率从67.7%上升至74.2%。市场上认为，三家中坚企业业绩不振的原因是，带动整体业绩的核心车型业绩不佳。由于产量、研究人员等限制，三家中坚企业的新车上市受限，此前主要靠核心车型带动整体业绩，但最近在市场上并没有受到太大关注。实际上，在过去的5年里，三家中坚公司的畅销车型销量持续减少。在三家中坚公司的所有车型中，雷诺韩国QM6在2020年（4.7931万辆）、2021年（3.8031万辆）销量居首位，2023年KG Mobility Torres（3.8210万辆）、去年雷诺韩国Grand Koleos（2.0524万辆）销量最高。韩国汽车研究院研究委员李恒久（音）表示：“由于结构原因，新车上市不振的三家中坚企业的竞争力正在减弱，现代汽车和起亚的市场支配力正在加强”，“特定企业过度的市场支配力上升，从保护消费者权益的角度来看，可能会产生负面影响。”金炯民记者 kalssam35@donga.com