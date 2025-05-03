韩国卫星将利用美国火箭上天进行幅射检测

作为美国载人月球探测项目“阿耳忒弥斯”的一环，韩国卫星将前往太空检测幅射。它将成为除月球探测器“Danuri”之外地球上运行轨道最高的卫星。通过此次任务，政府计划确保今后国内宇宙载人探测所需的幅射影响分析数据。宇宙航空厅2日表示，与美国宇航局签订了“阿耳忒弥斯”2号内立方体卫星“K-Rad Cube”合作的履行协议。“阿耳忒弥斯”目前共有54个国家参与，到目前为止，就“阿耳忒弥斯”2号签订履行协议的国家只有韩国和德国。“阿耳忒弥斯”2号的任务是明年4月美国宇航局的火箭宇宙发射系统（SLS）、“猎户座”载人宇宙飞船搭载4名宇航员绕月返回地球。搭载在该火箭上发射的“K-Rad Cube”在地球高轨道上离开火箭后，将在高度为7万公里的“范艾伦带”上测定宇宙幅射。范艾伦带是高能粒子密集的地区，是载人宇宙探测必须经过的“危险”地区。由于是幅射浓度高的地区，所以不可能长期执行任务，K-Rad Cube也将在约28个小时内完成检测任务，根据状态，最多可以追加2周的任务。K-Rad Cube是一颗长36.5厘米、宽23.7厘米、高22.2厘米、重19公斤的小立方体卫星，在韩国天文研究院的主管下，由韩国宇宙创业公司NARASPACE开发。开发完成后，将于今年7月完成飞行认证后交付美国宇航局。此后，卫星运营及数据收集、分析将由天文研究院负责进行。此次卫星还将搭载韩国企业为了执行宇宙放射线环境下的半导体影响评价而正在开发的产品。在今后的“阿耳忒弥斯”3号任务中，宇航员将登陆月球，探测月球南极。崔智瑗记者 jwchoi@donga.com