明太均被曝和尹相现“深夜喝酒”……前警卫处次长金成勋同桌出席引争议

据悉，政治掮客明太均（照片）在首尔接受检察机关调查后，与国民力量党议员尹相现一起喝了酒。有人怀疑“这是在毁灭证据”。据法律界透露，4月30日晚11时左右，明太均在结束检察机关关于首尔市长吴世勋代缴舆论调查费疑惑的调查后，在附近的饭馆与尹相现见了面。据悉，前总统警卫处次长金成勋也在座。金成勋涉嫌于今年1月在首尔市龙山区汉南洞官邸阻止调查机关对时任总统尹锡悦执行逮捕令，正在接受警方的调查。明太均方面主张，这是发表“尹前总统很可怜”等个人感想的见面会。意思是说，这是就检察机关缩小对尹锡悦的搜查网一事吐露个人想法的场合。当天，检察机关就建真法师全圣培（音）的不正当委托嫌疑，对尹锡悦在首尔瑞草区Acrovista的住宅进行了扣押搜查。同席晚餐的尹相现涉嫌牵连尹锡悦夫妇介入公推事件。根据之前公开的录音，2022年5月9日尹锡悦在与明太均的通话中表示：“金映宣是四选议员，我竞选的时候也跑得很勤快，就让她当吧，又能怎样?总之，我会再跟（尹）相现说一声的。因为他是公推管理委员会委员长。”因此，明太均和尹相现的会面也引发了“串词”的争议。对此，共同民主党“明太均门真相调查团”1日发表立场表示：“介入公推疑惑的核心人物明某和尹议员两人的会面也不合适，甚至见到了妨碍对尹锡悦执行逮捕令的金前次长。他们到底是为了什么而见面，聊了什么，应该向国民们详细说明。”此外，检察机关4月29日和30日对明太均进行了为期两天的调查，出示了可以证明吴世勋嫌疑的各种证据资料。据悉，相关资料中包括吴世勋给前国民力量党议员金映宣的短信等。据悉，短信中包含了吴世勋以与明太均见面为前提的内容。明太均4月30日结束检察机关的调查后，曾对记者表示：“检察机关已经确认，已经出现了反驳（吴世勋方面）本人否认内容的证据资料。”具珉起记者 koo@donga.com