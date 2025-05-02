"高尔夫绿巨人"德尚博:"分析韩国队风向，将展开令人赞叹的比赛"

上月30日晚，仁川一家酒店举行了LIV高尔夫韩国站“启动活动派对”。在欢快的流行歌曲中，代表LIV高尔夫的明星布赖森•迪尚博（32岁•美国•照片）出现在了派对现场。在距离LIV高尔夫历史上首次韩国大赛开幕还有两天之际举行的该活动，是选手们和高尔夫界相关人士进行交流的场合。选手们不一定非得参加这个活动。但是德尚博在派对现场闲聊了1个多小时，爽快地答应了大家的拍照要求。当天接受《东亚日报》采访的德尚博笑着表示，“一想到要见到韩国高尔夫球迷，就很激动。韩国的烧烤也真的很好吃。”迪尚博在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上共获得9胜，2022年他转会到了得到沙特阿拉伯资本赞助的LIV高尔夫系列赛。据悉，当时迪尚博获得了1.25亿美元（约1790亿韩元）的定金。迪尚博在转会LIV高尔夫后也展现了卓越的实力，去年获得了大满贯赛事美国公开赛冠军，成为了集中进行全球营销的LIV高尔夫的“福星”。在今年的大师赛上，他与罗里•麦克罗伊（36岁•北爱尔兰）一起在冠军组进行了比赛，并以并列第5名的成绩结束了大会。作为“Crushers GC”队成员参加韩国大赛的迪尚博表示，“韩国球迷看到LIV高尔夫选手的实力和特别的体系，一定会感叹不已。我想给大家带来史无前例、独一无二的新体验。”LIV高尔夫与PGA巡回赛不同，不设中途淘汰赛制，3轮比赛（54洞）采用同时开球（shotgun•在各洞同时开球）的形式出发。在欢快的音乐声中，选手们将争夺个人赛和团体赛的冠军。德尚博表示，“LIV高尔夫梦想的革新是以10年为单位的漫长旅程。LIV高尔夫的新接近方式将逐渐扩散到其他巡回赛。”迪尚博在参加PGA巡回赛时，集中于增加肌肉量的“增肌训练”，将体重增加到110公斤后，打出了惊人的长打，被称为“绿巨人”。转会到LIV高尔夫后，为了防止受伤减掉了16公斤体重，但长打能力依然如故。他在本赛季的LIV高尔夫比赛中，开球飞行距离排在所有选手的第1位（平均332码）。德尚博对攻占举办韩国大赛的仁川杰克尼克劳斯高尔夫俱乐部表现出了自信。首次来到韩国的他表示，“韩国高尔夫球场在空中球的移动似乎很大。如果避开风把球打得很低，顺利飞行的话，应该会有好的结果。”德尚博还被称为“球场上的物理学家”。在大学专攻物理学的他，在推杆时用数学计算果岭倾斜度等，或者为了保持始终如一的挥杆，制作了轴长相同的铁杆套装。他通过自己的YouTube频道上传日常生活及高尔夫视频，与粉丝们积极沟通。迪尚博说：“能够以新的、独特的方式宣传高尔夫是一件非常棒的事情。”对于成为首位加入LIV高尔夫的韩国选手张裕彬（23岁），迪尚博表示“他是可以成长为可怕的竞争者的选手”，表现出了期待感。德尚博将在2日至4日举行的此次比赛中挑战LIV高尔夫生涯第三个冠军。鄭允喆 trigger@donga.com