李在明：“支援实行每周4.5天工作制的企业……长期目标是推进每周4天工作制”

共同民主党总统候选人李在明4月30日表示，将从根本上重新讨论综合工资制。他还表示，将先实行每周4.5天工作制，长期目标是推进每周4天工作制，缩短劳动时间。他在劳动节前一天承诺，缩短工作时间但不会削减工资。李在明当天上午通过脸书表示：“将从根本上讨论被认为是长时间劳动和‘免费劳动’原因的综合工资制。新政府将义务性地让用工方测定并记录工作者的实际工作时间。”综合工资制是不考虑实际工作时间，把加班津贴提前纳入工资支付的方式。李在明虽然没有提及具体的综合工资制调整方案，但强调：“将彻底完善工资制度，不会让现有的工资等劳动条件恶化。”共同民主党核心人士表示：“立即强制实行每周4.5天工作制在现实上并不容易，因此首先重新讨论综合工资制，在法律上义务性地记录实际工作时间。”李在明表示，将引进每周4.5天工作制，对缩短工作时间的企业出台支援对策。他说：“到2030年为止，将把平均劳动时间缩短到经济合作与发展组织的平均值以下。对于实行每周4.5天工作制的企业，要制定明确的支援方案，从长远来看，要走向每周4天工作制。”以2022年为基准，韩国的人均工作时间为1901小时，比经合组织成员国平均年工作时间1752小时长149小时。一直以来，企业以“可能会导致上调工资的要求增大”为由，反对调整综合工资制。财界相关人士表示：“在综合工资制下，如果有超出协议时间的劳动，也是一直支付追加津贴的。调整综合工资制时，稍有不慎就会扩大劳资矛盾。”赵应亨记者、李知云记者 yesbro@donga.com、easy@donga.com