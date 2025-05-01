“漫威新作《Thunderbolts*》与奉俊昊的《怪物》相似”

“奉俊昊导演的电影《怪物》（2006年）中没有超强能力的家人齐心协力战斗的场面，以及电视剧《我的大叔》（2018年）中边缘人互相照顾的部分，我最喜欢。这和《Thunderbolts*》中局外人英雄们一起合作的样子不相似吗？”30日在韩国上映的漫威电影宇宙（MCU）最新力作《Thunderbolts*》的韩裔美国编导哈里•尹（54岁）当天在与韩国媒体的视频座谈会上做出了上述表示。一起参加座谈会的韩裔美国美术导演格雷斯•尹（43岁）表示：“我们的电影中出现了周边存在的、在地上行走的英雄”，“与其他漫威电影相比，这是最独特的地方。”这部电影讲述了在没有“复仇者联盟”的世界里MCU新英雄们的诞生。“叶莲娜”（弗洛伦丝•皮尤）、“冬兵”（塞巴斯蒂安•斯坦）、“红色守卫”（大卫•哈伯）等主人公没有特别的超能力。他们反而更接近于与传统英雄背道而驰的充满缺点的“反英雄”。两人表示，将重点放在了描绘与至今为止的漫威英雄不同的角色上。格雷斯•尹说：“红色守卫表现为‘已经全部放弃的人’、‘放弃，沉溺于过去的乡愁中生活的人’”，“把房子装饰成了充满让人想起过去的照片的空间。”哈里•尹说：“与其他漫威作品不同，不是打败对方、破坏对方，而是治愈自己的故事”，“为了更好地说明英雄们的动机，在编辑上下了很大功夫。”参与《水芹菜》（2020年）、《过往人生》（2023年）、《怒呛人生》（2023年）等韩裔制作的电影和电视剧的两人还谈到了韩裔制作团队成功的秘诀。哈里•尹说：“韩国人很诚实，很有耐心。这种气质在美国好莱坞现场起着非常重要的作用。”格雷斯•尹表示：“韩国人特有的温暖情绪和关怀文化在工作现场也是一大优点。在寒冷的天气里，哈里•尹在现场分发热腾腾的面包的样子曾感动过所有人。”李浩载记者 hoho@donga.com