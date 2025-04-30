清州持械行凶学生：“学校生活太累，所以持凶器伤人”

忠清北道清州市兴德区五松邑某高中的一名特殊教育学生日前对学校相关人士等6人挥舞凶器导致重伤，被查出事先策划了犯罪。清州兴德警察署29日表示，以杀人未遂及特殊伤害嫌疑对该校二年级学生A某（17岁）申请了拘捕令。警方调查结果显示，A某在案发前一天（27日）在家中拿到几件凶器放入书包，并在案发当天（28日）使用其中一件犯下了罪行。据悉，A某向警方陈述说：“虽然想上大学，但学习成绩不好，学校生活也很累，一直忍着的，结果爆发了。我计划对在学校遇到的人进行伤害后自杀。”警方还在A某家里发现了写有“我要去闯祸，不要来找我”内容的便条。警方认为这是计划犯罪，计划对A某的手机和笔记本电脑等进行数字取证，进一步调查犯罪准备过程。28日，特殊教育对象A某在特殊班级教室与特殊教师对话时，突然掐住教师的脖子，并向校长、环境实务师、行政室主管等3人挥舞准备好的凶器，致多人重伤。A某跑出校外后，将行驶中的车辆逼停，并用凶器刺向司机的脸部。警方逮捕了逃到附近水库的A某，并没收了4件凶器。据警方透露，A某在接受调查时表示：“我不知道我为什么那样。我错了。”警方认为，虽然A某没有被诊断为残疾，但患有愤怒调节障碍。清州=张基宇记者、李仁模记者 straw825@donga.com、imlee@donga.com