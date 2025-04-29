朝美对话将重启？瑞典驻朝鲜大使访问华盛顿

美国政治媒体《阿克西奥斯Axios》当地时间27日报道称，美国特朗普政府考虑到与朝鲜（北韩）恢复对话的可能性，一直在与专家们进行秘密讨论。在这种情况下，朝鲜首次公开了国务委员会委员长金正恩决定向俄罗斯派兵的决定。当天，美国政府高级官员对《阿克西奥斯》表示：“过去4年里发生了很多变化。为了掌握朝鲜的情况，正召集多个机构”，“我们正在对（朝鲜情况）进行评估和诊断，并讨论包括参预（engagement）在内的潜在方案。”前美国政府高层人士也表示：“金正恩的一封‘华丽的信件’就能引起特朗普总统的关注，而且对话也会马上开始，因此正在进行初步计划工作。”据《阿克西奥斯》透露，作为美国利益代表国，起到与朝鲜进行外交桥梁作用的瑞典驻朝鲜大使最近访问华盛顿，与美国政府有关人士和专家讨论了朝鲜-美国对话的可能性。另一位前美国政府高级官员分析称，“对话的可能性与否取决于对话的性质”，如果讨论转变为承认拥核国或军备控制，而不是无核化，朝鲜很有可能答应重启对话。不过，这可能会刺激韩国和日本，加速有关自身核武装的讨论。另外，朝鲜不仅提高了核能力，而且与俄罗斯密切接触，因此有人预测，特朗普总统很难拥有与执政第一期相同的谈判能力。朝鲜方面于28日首次正式确认了向俄罗斯派兵的事实。朝鲜劳动党中央军事委员会在当天发给《劳动新闻》的书面立场文中表示：“金正恩同志认为，营造的战况相当于启动朝鲜民主主义人民共和国和俄罗斯联邦（俄罗斯）之间签订的《关于全面战略伙伴关系的条约》（朝俄条约）第四条，因此决定以武力参战，并向俄罗斯方面进行了通报。”俄罗斯总统普京当天也发表了感谢金委员长的声明。普京总统在声明中表示：“朝鲜人同志们以团结感、正义感和真正的同志情谊为基础行动”，“对此高度评价，真心感谢金正恩国务委员长和朝鲜民主主义人民共和国领导层及人民。”崔智善 aurinko@donga.com