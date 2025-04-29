过分缩手缩脚的李在明……搞零和竞选的国民力量党



共同民主党前代表李在明以89.77%的得票率，以1987年以后民主党系政党历史上最大的竞选得票率，被确定为总统候选人。虽然大家从一开始就说“反正总统候选人是李在明”，但在半个多月的竞选期间，李在明却像即将晋升高管的晚年部长一样缩手缩脚。



尽量减少暴露在大众面前的日程，减少与记者的面对面接触，全面切断了有可能发生的口舌之祸和风险。虽然每天都会提出一项以上的公约，但全部都是通过脸书发布的。甚至连这些也是团队所属议员们“代理发表”，几乎没有机会亲耳听到李在明本人的苦心和构想。结果，像是由“聊天GPT”撰写的模糊内容空洞地传开了。



李在明也彻底回避了核电站、房地产、股票等选举季节最有争议的话题。他虽然表示“为了人工智能产业，需要稳定的电力供应”，但并没有直接回答新建核电站的问题；在承诺第四期新城的同时，也没有提及何时、何地、供应多少；虽然表示“将实现KOSPI5000”，但并没有具体说明这是以什么为依据得出的数值，也没有具体到何时、如何实现。在3次竞选电视讨论中，他也没有展开过激烈的舌战，只是重复了“子曰”一般的原则性话语。



共同民主党相关人士表示：“李在明没有必要从竞选开始就站在前面消费形象。”李在明团队表示：“李在明虽然缩手缩脚，但支持率反而进一步上升，敬请关注。”也就是说，这是为规避风险而采取的“战略性沉默”。



如果用一句话概括共同民主党的竞选是“李在明的富人保重”，那么正在进行中的国民力量党竞选用一句话概括就是“不如不做的零和竞争”。越是竞选，越只会令人更加确信无人可选。



从“在蟑螂和轮子中会以哪个重生”的辩论开始，只剩下“自然直发”和“增高皮鞋”等嘲弄和粗话。从双方还在就前总统尹锡悦“拍马屁”“真絮叨”等展开的舌战来看，似乎谁都没有从“尹锡悦之河”中挣脱出来。



完全没有展现未来政策蓝图的国民力量党竞选人们，争先恐后地一致发出“韩德洙邀请”。上次大选，该党也是在党内部找不到人才，紧急引进了全无政治经验的检察总长出身人士，出了那么大的事后，现在的算计好象又是想通过外部人士的输血，千方百计苟延残喘。对于此次大选为什么时隔3年再次举行，不仅没有真诚的省察和反省，也找不到作为刚刚下台的执政党最起码的责任感。



李在明和尹锡悦在各种丑闻和争议中竞争的第20届大选，被认为是历史上最糟糕的非好感选举。如果像现在这样，李在明抱着“先当上总统再说”的心态缩手缩脚，国民力量党竞选人们继续集体徒劳无功的话，第21届大选也将成为不亚于上次大选的非好感选举。现在我们、选民们想知道的是，因此到底要如何克服这场危机。我们需要关于这个问题的真挚回答。

