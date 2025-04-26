“风之孙”李政厚像吃家常便饭般打棒球，不是一天3出垒就是3安打. April. 26, 2025 07:14. by 赵英宇记者 jero@donga.com. 效力于旧金山巨人队的李政厚（27岁）击出本赛季第11号2垒打，在美国职业棒球大联盟（MLB）2垒打领域并列排在首位。 25日，李政厚在美国加利福尼亚州旧金山甲骨文公园举行的与密尔沃基酿酒人队的主场比赛中，包括本赛季第11个2垒打在内，取得了3次有效击球、1支安打、1打点、1得分、2个四坏球上垒的成绩。这是继24日的3安打比赛后，连续两天达成的3出垒比赛。 李政厚的球棒从第一个击球位开始就非常锐利。作为3号击球手兼中坚手出战的李政厚在球队0比1落后的第1局下半局，在第一个击球位上击中了对方先发投手特维耶斯•迈尔斯（27岁）投出的首球时速150公里的快速球。以时速160.3公里的速度飞出去的球击中右侧围墙，转化为2垒打，2垒跑垒员踏上本垒将比分扳平。赛季第11次击出2垒打的李政厚与皮特•阿隆索（纽约大都会队）一起成为该领域并列第1位。 李政厚在第3局下半局面对迈尔斯，在第5局下半局面对阿布内尔•乌里韦（25岁），两次都以直球四坏球上垒。在第5局下半局，他在后续击球手马特•查普曼（32岁）击出本垒打时踏上本垒得分。李政厚通过当天的比赛保持了赛季0.333的击球率。在国家联盟（NL）中并列排名第5位，在MLB整体中并列排在第8位。他的赛季OPS（长打率+出垒率）为0.981，在NL排在第7位，在MLB全体击球手中排在第11位。 以4比5落后的旧金山巨人队在第8局下半局的进攻回合中取得2分，以6比5反败为胜。在与密尔沃基队的4连战中，旧金山巨人队以3胜1负的成绩结束，赛季胜率来到0.654（17胜9负）。旧金山队目前排在NL西部赛区第2位，正在与圣地亚哥教士队、洛杉矶道奇队展开激烈的排名竞争。虽然胜场数相同，但在胜率上领先的圣地亚哥队（17胜8负•0.680）位居同一赛区第1位。在旧金山队后面，道奇队以0.640（16胜9负）的胜率紧紧追赶。

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