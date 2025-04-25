李在明表示“国内生产企业将享受纳税优惠”……应调整继承税最高税率. April. 25, 2025 07:22. . 据悉，共同民主党前代表李在明作为核心大选公约，正在准备“促进国内生产的税制”。也就是说，为了阻止韩国企业生产设施流向海外，将减免在国内生产产品的企业的税金。很多人指出，虽然引导更多的国内投资、创造工作岗位的宗旨本身是肯定的，但仅凭这些，还不足以吸引海外企业。 李在明选举团队为了应对美国总统特朗普主导的全球关税战争，正在讨论促进国内生产的税制公约。与向在美国投资的电动汽车、电池企业等提供补贴、减免税金的拜登政府的《削减通胀法案》相比，这一公约也被称为上述法案的“韩国版”。实际上，鉴于特朗普政府计划征收高额关税，很多韩国出口企业正在考虑扩大对美投资。预计韩国国内制造业空洞化、工作岗位减少将加速，因此有必要对维持和扩大国内生产的企业给予奖励。 不过，仅仅减免部分法人税，能否留住企业还是个疑问。为了跨越关税壁垒而在美国建立工厂，或者为了避开高额的国内人工费和电费，在东南亚等地建立生产设施，这对企业来说是生死攸关的决定。历届政府出台的类似进军海外企业“回归政策”没有取得什么效果，也是因为这个原因。 针对以超高关税为武器压迫本国投资的美国，只用减免税金来对抗，难以期待取得大的成果。相反，一一找出不愿在国内投资、只能流向海外的原因并消除才是有效办法。从这一点来看，应积极研究下调被认为是导致中坚和中小企业整理国内事业走向海外的原因、经济合作与发展组织成员国中最高水平的继承税等。 韩国的继承税最高税率为50%，如果加上大股东的附加，负担将增至60%。由于继承税负担，所有权转移到国内外私募基金的很多企业频繁中断投资、减少雇佣。如果政策是从错误的诊断出发，即便出发点再好，也难以取得成效。如果希望企业留在韩国，进一步成长，创造工作岗位，就应该提出降低继承税率等建立“想要企业的国家”的公约。

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