无法恢复戒严冲击的消费心理……连续5个月“悲观”. April. 24, 2025 08:07. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 随着政治不确定性的缓解，消费心理出现了小幅反弹，但依然呈现出悲观的水平。不过，在土地交易许可区域扩大再指定的情况下，也连续两个月出现了房价上涨的预期。 韩国银行23日公布的“4月消费者动向调查”结果显示，本月消费者心理指数比前一个月上升0.4个百分点，为93.8。这反映了受弹劾等原因影响的政治不确定性减少，以及对有可能出台补充预算的编制等经济扶持政策的期待。但是，由于今年经济增长率的预测低迷，再加上对美国关税炸弹冲击的担忧加剧，仍然低于100。 消费者心理指数是反映消费者对整个经济状况心理的指标，大于100意味着消费者感受到的经济状况乐观，小于100则代表悲观。 到去年11月（100.7）为止，该指数一直超过100，但自去年12月（88.4）紧急戒严事态以后，连续5个月低于100。 尽管消费心理萎缩，但房价上涨的预测连续两个月持续。据统计，本月住宅价格展望消费者动向指数比3月份（105）上升3个百分点，达到108。自2月（99）以来连续呈现上升趋势。 住宅价格展望消费者动向指数是预测一年后房价的指数，如果超过100，就意味着预测房价上涨的消费者更多。 首尔市今年2月将江南三区（江南、瑞草、松坡）排除在土地交易许可区域之外，但在房价暴涨后，时隔一个多月又将龙山区也扩大指定为土地交易许可区域。此后，虽然公寓价格的上涨势头有所放缓，但消费者的房价上涨期待感仍在持续。

한국어