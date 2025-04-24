逐渐冷却的“铁城”…“连工作40年的工厂也关门了”. April. 24, 2025 08:07. by 金在亨 monami@donga.com. “外汇危机也安然度过，现在依旧不敢相信工厂已关停这件事。” 一度热火朝天的庆北浦项市“POSCO第一线材工厂”冷却下来，只剩一片寂静。在这里工作了40多年的A某（60岁）最近与本报记者见面，亲自展示了挂着最后出货产品的位置。年末即将隐退的他，久久凝望着此前堆满2吨重的盘卷线材，现在却空荡荡的空间。 该工厂每年生产70万吨轮胎圈（加固材料）等所需的盘卷线材，去年11月生产完最后一个线圈后停止运转，正式关停。这是自1968年浦项制铁（POSCO）创立以来，第三次因经营困难等原因关闭工厂。 冷却的不仅仅是“铁城”浦项。被分类为国内制造业三大根干产业的电池-石油化学-钢铁行业都面临绝境。这些行业与前方产业的相互依存度非常高，被称为“产业的根基”。到去年为止，因持续的高利率和经济萧条、来自中国的低价攻势等，迎来历代级不景气的3个行业今年还遭到了来自美国的关税炸弹，陷入了极大的困境。 本报23日对以在有价证券市场上市的资产为准的100大制造公司的2024年事业报告书进行分析的结果显示，去年3个行业的平均营业利润约为2500亿韩元，与前一年（7197亿韩元）相比骤减66%。从行业来看，电池（5家）减少97.5%，石油化学（14家）减少64.5%，钢铁（6家）减少46.4%，营业利润减少率位居“前三”。这与同期100大制造业的平均营业利润激增79.1%形成了鲜明的对比。 显示企业收益创出能力的自有资本收益率（ROE）也在恶化。石油化学（-8.5%）、电池（-6.2%）、钢铁（-4.9%）的跌幅也很明显。在资本密集型产业中，ROE长期减少意味着陷入了追加招商引资的困难和收益性恶化的恶性循环。 高丽大学经营学系教授申浩正（音）表示：“世界各国为了拯救各自的制造业，增加了支援，展开了不公平竞争，在这种情况下，贸易依赖度超过75%的韩国只有企业在孤军奋战”，“韩国政界也应该为拯救企业而发出一致的声音。”

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