“中国航空公司暂缓交付，2架波音飞机返回美国”. April. 22, 2025 08:20. by 林雨宣 imsun@donga.com. 据《路透社》当地时间21日报道，受美国和中国之间关税战争的影响，美国波音公司原计划向中国航空公司交付的一架飞机已返回美国，另一架飞机也在返程途中。另外，中国也急剧减少从美国进口农畜产品，两国关税战争的弊害正在扩散。 当天，路透社援引飞行追踪网站的数据报道说，当初计划交付给中国航空公司的波音737 MAX型客机从上海附近的波音基地起飞，飞往关岛。此前，中国厦门航空计划使用的波音737 MAX也经由关岛，于当天在美国华盛顿州西雅图波音基地着陆。 这是因为，为了不支付因美中报复措施而上涨的关税，中国航空公司推迟了波音公司飞机的交货时间。此前，彭博社报道说，中国政府要求本国航空公司停止购买美国产飞机零部件。被誉为美国代表性尖端制造企业的波音公司此前一直向中国出口总量的四分之一。因此，必然会因唐纳德•特朗普二期政府的高关税政策而遭受很大的打击。 中国从美国进口农畜产品也受到了直接打击。据中国媒体当天报道，以前一天中国海关总署（关税厅）公布的最新贸易统计为准，今年3月美国产鸡肉和棉花进口量分别比一年前锐减80%和90%。据统计，同期美国产牛肉进口减少了20%，小麦和玉米减少了91%，大豆也减少了10%。中国本月开始对美国进口商品征收125%的关税，作为对美征收对等关税的报复措施，预计今后美国进口产品将进一步暴跌。

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