卸任宪法法院法官文炯培：“不应对法官的经历和思想进行指责”. April. 19, 2025 07:13. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 宪法法院代理院长文亨培（60岁，司法研修院第18届）在结束6年任期后卸任。文炯培强调：“宪法法官个人的经历和思想等不应受到指责。必须尊重宪法法院的决定。” 文炯培18日在首尔市钟路区斋洞宪法法院大讲堂举行的卸任仪式上表示：“当然应该允许对宪法法院的决定进行学术批评，但应该摒弃对人论证等指责。”对人论证是指指出法官个人的经历或思想等，主张自己的主张是正确的。分析认为，这是在委婉地批评在尹锡悦总统弹劾案审判过程中朝野双方都出现的对法官倾向等的指责。 文炯培表示：“就算是为了避免陷入集体思维的陷阱，为了从多种角度讨论争论点，也需要法官结构的多样化。我认为应该给宪法实务经验丰富的宪法研究官或教授开辟成为宪法法官的道路。”他还说：“现在的法官和过去的法官之间需要更深入的对话。” 李美善法官（55岁，司法研修院第第26届）当天也和文炯培一起卸任。李美善在卸任辞中表示：“担任宪法法官的时候，心里曾想过有一杆沉重的秤。每起案件都考虑过秤的秤坨是否平衡。”她还说：“国家机关必须遵守宪法。这是主权者国民的命令，也是自由民主国家存亡的前提。” 随着两名法官卸任，宪法法院暂时将以“7名法官体制”运营。代行总统职权的国务总理韩德洙提名法制处长李完揆和首尔高等法院部长法官咸相勋为两人的后继人选，但宪法法院赞成临时处分中止了提名效力。法律界分析人士认为，如果在6月3日提前大选中当选的下届总统提名两名候选人，韩德洙的提名效力将消失，形成完整的“9人体制”。

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