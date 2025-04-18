SK生物科学时隔两年在mRNA疫苗诉讼中抓住胜机. April. 18, 2025 07:35. by 崔致远记者 jwchoi@donga.com. SK生物科学在针对莫德纳（Moderna）提出的信使核糖核酸（mRNA）疫苗的国内专利无效审判中，时隔2年终于抓住了胜机。通过此次胜诉，正在开发mRNA疫苗及治疗剂的国内生物企业的专利风险有望有所缓解。 17日，据制药生物业界透露，上月韩国专利审判院在SK生物科学提出的莫德纳变形mRNA国内专利无效审判中，做出了专利无效的判决。这距离2023年SK提出无效审判已经过去了2年。 成为问题的专利是将mRNA传送到体内细胞所需的“甲基假尿苷”的用途专利。这不是只用于新冠病毒感染症等特定疾病疫苗的技术，而是广泛适用于mRNA治疗剂及疫苗的技术。专利厅以莫德纳申请的专利没有达到认可垄断专利权的程度为由，做出了无效判决。如果莫德纳对此提出上诉，将通过专利法院和大法院做出最终判决。 国内生物业界对此次判决表示欢迎。因为相关技术被广泛使用，开发mRNA平台技术的企业都存在“专利风险”。国内某生物企业相关人士表示：“通过此次判决，在mRNA平台国产化方面又向前迈进了一步”，“现在国内开发的mRNA疫苗出口到东南亚、非洲等地也不会有什么大问题。”在国内，SK生物科学正在开发与日本脑炎和拉萨热病毒相关的mRNA疫苗、GC绿十字和ST Pharm则分别在开发与流感、新冠病毒相关的mRNA疫苗。

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