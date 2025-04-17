现代汽车社长穆尼奥斯：“即使面临关税压力，仍将维持车价稳定”. April. 17, 2025 07:31. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 现代汽车社长何塞•穆尼奥斯（总经理•照片）表示，尽管美国对进口汽车征收关税，但美国市场的汽车价格仍将保持稳定。 穆尼奥斯社长15日（当地时间）在接受彭博社采访时表示：“我不认为一夜之间会看到巨大的（价格）上涨”，“市场会做出决定。”据分析，虽然从本月3日开始，唐纳德•特朗普二期政府对进口车征收了25%的关税，但不会立即导致汽车价格上涨。 穆尼奥斯社长分析说，整车制造企业要承担的关税根据车型的价格不同而有所不同。价格越低的车辆，需求的价格弹性就越高，因此不能轻易提高价格，否则收益性或将恶化。他解释说：“我认为产品价格较低的入门车的价格不会一下子上涨3000~4000美元”，“购买价格较低的产品的消费者对车辆价格变动非常敏感，如果制造商提高价格，就不会买车。” 实际上，现代汽车集团计划不上调美国国内汽车价格，暂时维持不变。此前，穆尼奥斯社长3日在2025首尔移动展上表示：“没有在美国市场上调汽车价格的计划。” 现代汽车美国法人也表示，截止到6月2日，将实施两个月内不上调建议零售价（MSRP）的“顾客保证”项目。穆尼奥斯社长表示，这种价格政策的效果“在销售业绩上表现得很强烈”。 穆尼奥斯社长就现代汽车在美国投资约31万亿韩元的情况下仍被征收汽车关税一事表示：“并不是因为政府的奖励或关税才决定投资的”，“对我们来说，美国是最重要的市场。”

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