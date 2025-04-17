美国限制向中国出口低配置AI芯片，关税战扩大至半导体领域. April. 17, 2025 07:31. by 郭道英 now@donga.com. 日益激化的美中关税战争扩大到了人工智能（AI）半导体领域。美国特朗普政府甚至将英伟达（NVIDIA）向中国出口的低配置AI半导体“H20”列入对华出口管制清单。在两国“没有硝烟的战争”中，不仅是英伟达，面临中国AI投资热潮的国内企业也将不可避免地受到打击。 据路透社等外媒当地时间15日报道，英伟达表示，“美国政府通报称，如果想向中国出口H20，必须得到许可”，“相关规则将无限期维持。”据英伟达方面透露，美国政府当局者表示，为了消除H20将用于中国超级计算机的忧虑，实施了此次措施。 英伟达的H20半导体是美国在2022年限制高性能AI芯片的对华出口时，针对中国市场单独设计的产品。与英伟达的高性能主力产品“H100”相比，运算能力仅为20%左右。但是，随着今年年初中国AI企业Deepseek成功开发出低配置AI半导体生成型AI，中国企业开始大举购买H20产品。 美国政府此举既体现了美国对中国AI半导体崛起的担忧，也暴露出AI半导体在对华制裁中起到的“关键手段”作用。《金融时报》当天评价说：“华盛顿的H20限制是美国如何利用关税和贸易壁垒提高对北京的压力的事例。” 当天，特朗普总统还签署了行政命令，要求调查包括稀土在内的加工核心矿物及其衍生品进口对国家安全产生的影响。分析认为，这是中国最近对7种稀土类进行出口管制后，掌握其影响并制定对策的措施。据悉，美国正在考虑阻止中国产品的迂回出口、让在美国股市上市的中国企业退市等措施。

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