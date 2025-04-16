韩国晋级U17亚洲杯4强，决赛或将上演“南北对决”. April. 16, 2025 07:30. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国和朝鲜（北韩）双双晋级亚足联（AFC）17岁以下（U-17）亚洲杯半决赛。根据四强赛的结果，决赛中可能会出现时隔11年的“南北对决”。 15日，在沙特阿拉伯吉达举行的U-17亚洲杯与塔吉克斯坦的8强赛上，白基泰主教练率领的韩国17岁以下代表队在上下半场以2比2战平后，在本场没有加时赛的情况下，在点球大战中以5比3战胜了塔吉克斯坦队。在与印度尼西亚队的C组首场比赛中，韩国队以0比1负于对手，不安地开始了本届大会，但在之后进行的3场比赛中球队全部获胜，获得了进军4强的入场券。 继2023年泰国大赛之后，韩国队将力争连续两届进入决赛。在泰国大赛上，韩国队在决赛中以0比3负于日本队，获得了亚军。在该大赛历史上曾两次夺冠的韩国队自2002年以后，时隔23年再次向冠军发起挑战。 韩国队的金智星在下半场第21分钟替补上场，贡献了1粒进球和1次助攻，为晋级4强助了一臂之力。进入球场仅1分钟就助攻队友郑贤雄率先攻入一球的金智星在1比2落后的下半场补时阶段成功射入了点球。 朝鲜队在8强赛中以6比0大胜曾战胜过韩国的C组第一名印度尼西亚队，进入了半决赛。韩国队将于17日与东道主沙特阿拉伯队争夺一张决赛入场券。沙特队在四分之一决赛中点球击败了“卫冕冠军”日本队。朝鲜队将于18日与3比1战胜阿联酋的乌兹别克斯坦队交锋。 如果韩国队和朝鲜队在半决赛中双双获胜，将是继2014年泰国大赛后时隔11年再次在决赛中上演南北对决。当时韩国队以1比2负于朝鲜队。

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