吴世勋宣布不出马、刘承旼宣布不参加党内竞选，国民力量党大选构图混乱. April. 14, 2025 07:42. by 崔慧玲记者、尹多彬记者 herstory@donga.com、empty@donga.com. 在距离6月3日总统大选还有50天之际，多名主要大选候选人接连不参加竞选，围绕竞选规则的矛盾正在成为大选局面的新变数。在国民力量党内部，赞成弹劾前总统尹锡悦的首尔市长吴世勋不参加竞选，前议员刘承旼宣布不参加党内竞选，竞选格局陷入了混乱。共同民主党就有利于前代表李在明的竞选方式，党内非李在明派系表示反对等，内讧正在持续。 吴世勋12日召开记者会表示：“为了从非正常回归正常化，将发挥白衣从军的作用。在国民力量党内，谁也不能摆脱尹锡悦政府失败的责任。”有分析认为，在尹锡悦被弹劾后，国民力量党的支持率始终未能摆脱停滞状态，这种情况下，党内出现了推举代行总统职权的国务总理韩德洙出马的主张，因此他突然宣布不参加竞选。刘承旼13日表示，“（我党）大选失败已成定局，对失败后执着于既得权的样子感到愤怒”，宣布不参加国民力量党的竞选。这是对竞选舆论调查中包含只有国民力量党支持层和无党派层参加的“防止逆向选择”条款表示抗议。不过，刘承旼方面保留他退出国民力量党后以无党派身份参选的可能性。 共同民主党决定在此次大选竞选中，以权利党员投票和普通国民舆论调查各体现50%的方法，选出最终大选候选人。一直要求“国民选举人团”的非李在明派系候选人表示强烈反对。京畿道知事金东兖表示，“正在走向毫无意义的陪衬竞选”，前议员金斗官表示，“将深思参与‘大选候选人反正是李在明’竞选意味着什么”，暗示了不参加竞选的可能性。同属共同民主党的前庆尚南道知事金庆洙13日宣布参加大选。他说：“将把行政首都完全迁往世宗市。”

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