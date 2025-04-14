通过SNS营销挽救电影《胜负》、《消防员》…神秘的新生发行公司“BY4M Studio”. April. 14, 2025 07:42. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 讲述围棋棋手曹薰铉、李昌镐师徒弟的电影《胜负》以12日为准，观影人数突破169万名，即将达到损益平衡点（180万名）。虽然“仓库电影”因演员刘亚仁吸毒事件而推迟了2年多上映，但自上月26日上映以来，凭借出色口碑一直稳居票房榜首。 负责电影发行的是2022年进军电影事业的新生发行公司“BY4M Studio”。不仅是《胜负》，还购买了去年年末推迟上映的《消防员》等疫情大流行后上映被推迟或因演员风险等找不到发行公司而漂泊的“仓库电影”，接二连三地取得了成果。电影业界出现了“BY4M Mistery”的说法。 ●濒死状态下的剧场，以风险大的作品取得成果 有评价认为，最近BY4M的步伐在苦苦挣扎、甚至“期待作品枯竭”的韩国电影界是非常罕见的。韩国影片没有进入今年法国戛纳国际电影节主竞赛单元，这一情况已连续3年出现。宋慧乔主演的期待作品《黑色修女们》观影人数也只有167万名，勉强超过了损益平衡点（160万名）。 在这种情况下，BY4M去年12月上映的《消防员》超过损益平衡点，吸引了385万名观众。该片虽然于2020年结束拍摄，但因大流行而推迟上映，2022年因主演郭道元酒后驾驶而一直在苦寻发行公司。2021年结束拍摄的《胜负》也随着第二年演员刘亚仁吸毒事件爆发而被保留上映，虽然已经在Netflix、Ace Maker Movie Works等传播，但现在面临着损益平衡点。BY4M今年1月发行的权相佑主演的电影《HitMan2》在完成度不高的评价下也超过了损益平衡点。 ●一开始就瞄准“中博”的SNS营销等奏效 电影界认为，BY4M的成功因素是有效的营销战略。比起票房大卖，瞄准200万~500万名观众之间的“中博（相较于大卖而言的用词，相当于票房超损益平衡点）”电影，积极利用社交网络服务（SNS）的战略奏效了。他们在上映后投入了约40%的营销预算，并根据观众的反应立即调整了SNS宣传内容方向。 例如，在电影《胜负》中，李秉宪（饰演曹薰铉）的实际妻子、演员李敏贞出演YouTube短视频节目，起到了“口碑助手”的作用。概括名场面和名台词的短视频在照片墙和抖音上扩散，起到了宣传作用。 为了不让有关演员的争议成为焦点也下了很大功夫。《胜负》海报等在没有刘亚仁的情况下让李秉宪站在前面，展开了单打独斗的营销。在宣传电影《消防员》时，没有抹去演员郭道元，而是推出了观众每次看电影时都会向消防员捐赠一定金额的“119挑战赛”活动。 BY4M电影•电视剧事业理事韩尚日（音）表示：“虽然有不利因素，但我认为成功的电影或许能够通过好的营销战略实现”，“只有能够期待适当收益的作品群多样化，整个产业才能恢复。” 也有人指出，病毒式营销过于夸张。某电影制作公司代表说：“过度的营销会形成好电影死亡、坏电影生存的结构。”相反，电影评论家郑智旭表示：“《胜负》和《消防员》都展现了一定水平以上的完成度，因此才能得到观众的选择”，“BY4M今后会推出什么样的作品，将成为真正的考验。”

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