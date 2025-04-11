宪法法院一致驳回法务部长朴性载弹劾案……立刻官复原职. April. 11, 2025 07:30. by 李承宇记者、吕根浩记者 suwoong2@donga.com、yeoroot@donga.com. 宪法法院一致驳回了对法务部长朴成载（照片）的弹劾。这距离国会通过弹劾案119天。法院同时驳回了国民力量党议员就国会弹劾代行总统职权的国务总理韩德洙时适用国务总理法定人数（在籍国会议员的过半数）而不是适用总统法定人数（在籍国会议的三分之二以上）向法院提出的权限争议审判。 宪法法院10日下午在首尔市钟路区大审判庭作出宣判，称法院法官全体一致作出决定：“难以断定其违法程度严重到了必须剥夺国民信任的程度。”朴性载在宣判后立即恢复履职。 宪法法院没有认可国会提出的全部三项弹劾理由，包括以协助宣布紧急戒严参与叛乱行为、拒绝向国会提交文件、中途退出国会全体会议。法庭解释说，首先，“找不到任何证据或客观数据表明被告通过默示或默认的方式协助总统宣布戒严”。至于朴性载于去年12月4日即12月3日宣布戒严后第二天在首尔市钟路区三清洞总统安全屋与时任行政安全部长李祥敏、法制处长李完揆、总统民政秘书金周贤会面一事，法庭作出结论称：“仅凭会面这一事实，不能说明被告（朴性载）讨论了基于内乱行为的后续法律措施并寻求对策、参与了内乱行为。” 关于朴性载拒绝国会提交崔顺实（原名崔瑞元，音）的侄子张始浩（音）在首尔拘留所的出庭记录的要求，宪法法院认定违反了《国会证言鉴定法》。但法院裁定，难以视为主动违法，因而没有到达罢免其职务的程度。 随着朴性载弹劾案的宣判，与紧急状态有关遭国会弹劾的8名高级公职人员中，除因患血癌无法进行辩论的警察厅长赵志浩外，已全部得出结论。宪法法院只罢免了前总统尹锡悦一人，驳回了对其余六人的弹劾。国会方面及其法律代理人团没有出席当天的宣判，朴性载方面也只有代理人团到庭。 宪法法院驳回了国民力量党议员针对国会议长禹元植提出的权限争议审判，以法官6比2的意见作出判决称，“不认可关于弹劾案的审议权和表决权受到了侵犯”。郑亨植和赵汉昌两名法官提出少数意见书称：“在宪法和法律对议决法定人数既无明确规定、也没有既定解释的情况下，在没有充分给予提出意见或讨论机会的情况下，根据禹议长的决定完成了（对代行总统职权的国务总理韩德洙）的弹劾。”在3月24日宪法法院驳回针对韩德洙的弹劾时，两名法官也提出了类似的少数意见。

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