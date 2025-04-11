尹锡悦将于今日离开总统官邸，搬往瑞草洞私宅. April. 11, 2025 07:30. by 申나리 journari@donga.com. 前总统尹锡悦计划11日离开位于首尔市汉南洞的总统官邸，搬到位于瑞草洞的私宅。这距离宪法法院的罢免决定为时一周。前总统的警卫力量即将组建完成，尹锡悦也将在本周末内完成搬迁至瑞草洞私宅，预计今后会在首都圈内另觅住所。 据总统室和总统警卫处10日透露，尹锡悦和夫人金建希在完成搬离准备工作后，预计将于11日下午搬出官邸。他们的部分物品已经搬到瑞草洞私宅，私宅的检查工作也已结束。尹锡悦夫妇在官邸饲养的11只猫狗也将一起搬迁。 此外，一支由40人组成的前总统警卫队也已组建完成，将负责保护尹锡悦。据报道，一直负责总统官邸的三级警卫部长将担任警卫队长。根据《总统警卫法》，即使总统被罢免，也将保留与警卫和警备相关的礼遇。警卫时间缩短为5年，但可延长一次，最长不超过10年。因为尹锡悦目前的私宅是高层建筑，不仅不便于警卫，也会给居民带来不便，伴侣动物也需要生活空间，考虑到种种因素，尹锡悦夫妇正在考虑不久后搬到首都圈内一独栋别墅的方案。 据悉，尹锡悦在离开官邸时有可能向支持者们打招呼。有猜测称，他会走到车外，低头或挥手向支持者表示感谢。8年前前总统朴槿惠在弹劾案宣判56小时后离开青瓦台前往三成洞私宅时，在车上向支持者挥手致意。 在搬离官邸之前，尹锡悦一直在会见考虑出马竞选总统的国民力量党议员，并与此前自己的支持者见面。一直反对弹劾尹锡悦的韩国史讲师全汉吉（音）10日在自己成立的媒体“全汉吉新闻”上写道：“尹前总统在即将搬离官邸前，为了向我表示感谢和安慰，叫我前往，我前一天去了总统官邸。” 据全汉吉透露，尹锡悦在见面中表示：“我不在乎坐牢或死亡，但我们的人民怎么办，年轻一代怎么办。去年冬天的三个多月里，数千万年轻人和市民站在冰冷的柏油路上高呼‘反对弹劾’和‘捍卫自由民主’，我觉得对不起他们，夜不成眠。”

한국어